Returnal recibe hoy un parche de actualización de contenido que incluye el modo foto y la funcionalidad «suspender ciclo»

El aclamado roquelike shooter exclusivo de PS5™ Returnal, recibe hoy el parche 2.0, que llega de forma gratuita para todos los usuarios del videojuego y que ofrece novedades muy esperadas por la comunidad.

Entre ellas, este parche incluye la funcionalidad “suspender ciclo”, con la que los jugadores podrán poner en pausa la partida y apagar PS5™ sin perder el progreso realizado, exceptuando aquellas partidas interrumpidas en el momento de las batallas contra jefes. Además, desde hoy los jugadores podrán disfrutar del modo foto, que llega con multitud de herramientas.

Suspender ciclo

Una de las principales características de la actualización es la función Suspender ciclo, que os permitirá pausar el ciclo para continuarlo más tarde, de modo que podréis salir del juego y apagar la consola sin perder el progreso de la sesión. La estructura del juego permanece inalterada; no se trata de la clásica opción de “guardar partida” en mitad de la sesión, sino que, al suspender el ciclo, Returnal creará un punto de suspensión de un solo uso que se borrará y no se podrá volver a utilizar una vez reanudéis la partida. Continuaréis directamente desde el sitio en el que lo dejasteis y, si queréis volver a suspender el ciclo, vuestro progreso se capturará en ese nuevo punto. Sin embargo, hay algunas limitaciones: por ejemplo, los jugadores no podrán crear un punto de suspensión durante las batallas contra un jefe, las secuencias cinematográficas o en primera persona, ni durante las situaciones de combate, ya que nos parecía que hay ciertos momentos en Returnal de los que es mejor disfrutar sin cortes para conservar el desafío y el ritmo que buscábamos.

Con este enfoque, podemos mantener la esencia roguelike y el compromiso de “alto riesgo” de la partida intactos, al tiempo que ofrecemos nuevas mejoras de calidad de vida para los jugadores a los que les gusta disfrutar de Returnal en pequeñas dosis. Así que la próxima vez que estéis inmersos en una larga sesión en Átropos y la vida llame a vuestra puerta, podréis suspender el ciclo y retomarlo cuando queráis.

Modo foto

Además de la función de suspensión, hemos estado trabajando en otra característica que la comunidad llevaba tiempo pidiéndonos y que también se incluirá en esta actualización: el modo foto. El viaje de Selene por Átropos está lleno de momentos memorables que vale la pena conservar; ya sea bailando al filo de la navaja bajo una lluvia de proyectiles en el fragor de la batalla o disfrutando de un momento de serenidad en el que apreciar la inquietante atmósfera y oscura belleza de Átropos. El modo foto os permitirá inmortalizar estos momentos en toda su gloria.

En cualquier momento de la partida (salvo en ciertas situaciones, como durante las secuencias en primera persona), podréis pausar el juego y acceder al modo foto, en el que podréis controlar la cámara. Luego podréis usar los joysticks analógicos y gatillos adaptativos para mover la cámara y encontrar el ángulo perfecto para vuestra foto.

Una vez perfeccionada vuestra composición, podréis explorar unos cuantos ajustes opcionales, como la distancia focal, la apertura, la saturación o el contraste. También podréis utilizar distintas fuentes de luz para resaltar la escena y escoger entre una variedad de filtros, efectos, marcos, opciones de color y mucho más que darán un toque único a vuestras capturas.

Cuando estéis contentos con el resultado, no tenéis más que pulsar el botón de crear en el mando inalámbrico DualSense para sacar la foto. Además, gracias a las funciones sociales incorporadas en la consola PS5, podréis compartir vuestros mejores momentos en Returnal con las redes sociales. ¡Esperamos que os divirtáis con el modo foto y estamos deseando ver vuestras creaciones!

Para más información sobre esta nueva actualización, visita el Blog Oficial de PlayStation España, o haz clic aquí para ver el tráiler con todas las novedades de Returnal.

Returnal ya está disponible en sus diferentes ediciones a través de los puntos de venta habituales o a través de PlayStation®Store en su edición estándar, a un precio de 79,99€ y en su edición Digital Deluxe, a un precio de 89,99€.