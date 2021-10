Koei Tecmo Europa anuncia Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream para Switch, PS4 y PC para febrero de 2022

UNA MISTERIOSA AVENTURA AGUARDA EN ATELIER SOPHIE 2: THE ALCHEMIST OF THE MYSTERIOUS DREAM

Sigue los pasos de Sophie Neuenmuller en una nueva aventura en el mundo de ensueño de Erde Wiege

En el día de hoy, KOEI TECMO Europe y el desarrollador GUST Studios han anunciado un nuevo capítulo de su entrañable serie: Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream. La última entrega sigue las aventuras de la querida alquimista Sophie Neuenmuller, poco después de sus aventuras en el juego de 2016 Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book. Esta nueva entrega se encuentra en proceso de desarrollo para Nintendo Switch™, el sistema de entretenimiento PlayStation®4 y en formato PC a través de Steam® y está previsto para su estreno en toda Europa el 25 de febrero de 2022.

Puedes ver el tráiler de anuncio en el siguiente enlace:

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream prosigue la historia y las múltiples aventuras de Sophie y Plachta. Tras abandonar Kirchen Bell, el pueblo natal de Sophie, la pareja descubre un enorme árbol idéntico a cada uno que Plachta había visto en un sueño y, al acercarse, un misterioso vórtice las arrastra al interior. Sophie se despierte sola en un curioso mundo nuevo llamado Erde Wiege, y no tarda en oír hablar de un alquimista llamado Plachta que vive en las afueras de la ciudad. Sorprendentemente, cuando Sophie llega al taller se encuentra con una joven aficionada a la alquimia llamada Plachta, y aunque la alquimista comparte el mismo nombre que su amiga, no reconoce a Sophia. ¿Qué otras sorpresas aguardan a Sophie en su aventura? A medida que Avanza la Aventura, Sophie conoce a un aspirante a alquimista, Ramizel Erlenmeyer, que accede de buen grado a ayudarla en su momento de necesidad. La narración se desarrolla elegantemente con un nuevo y encantador estilo visual que combina el arte de la subsaga Mysterious y animaciones de alta calidad que aparecen en 2021 en Atelier Ryza 2: Lost Legends y the Secret Fairy.

En su viaje para encontrar a su amiga desaparecida, Sophie tendrá que luchar contra los múltiples monstruos que habitan las tierras de Erde Wiege. En cuanto los Jugadores se encuentran con un enemigo en el campo, comienza la batalla de forma inmediata sin tiempos de carga o pantallas separadas, lo que es una primicia en la serie que permite que las batallas fluyan a la perfección. Además, los grupos de batalla ahora constan de seis miembros, tres en el frente y tres en la retaguardia, para conformar dos equipos que cooperan en batallas multienlazadas. Este nuevo Sistema de batalla abre una amplia gama de emocionantes estrategias de combate que los jugadores puedan utilizar para acabar con sus enemigos.

Al igual que en las anteriores entregas de la serie Atelier, la alquimia desempeña un papel fundamental en Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream. El juego se basa en el sistema de síntesis de paneles de la subsaga Mysterious, en el que los materiales se colocan en las ranuras d ellos paneles para crear nuevos objetos. El juego permite tanto a los aspirantes a alquimistas como a los veteranos sintetizar objetos de la manera que les resulte más cómoda gracias a dos tipos de paneles diferentes: los normales facilitan la creación de objetos y los restringidos resultan complejos de dominar pero permiten sintetizar objetos con efectos más potentes.

Para celebrar la última aventura de Sophie, KOEI TECMO Europe ofrecerá dos versiones especiales deliciosas de Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, una edición Premium Box y una Special Collection Box, que estarán disponibles exclusivamente en la tienda KOEI TECMO Europe Online Store. La versión Premium Box del juego incluye un libro de arte, un poster de tela B3 con una imagen de arte original, el CD “Extra Tacks” de la Banda Sonora, un traje de acceso anticipado para Sophie y el juego, todo ello presentado en una encantadora caja de colección. La imprescindible Special Collection Box del juego incluye todos los contenidos de la Premium Box, así como un pergamino de pared de tamaño A1 con una imagen de arte original, un llavero metálico con un motivo de collar de ballena inspirado en las joyas de Sophie en el juego, un conjunto de dos carpetas transparentes ilustradas y un pisapapeles especial de cristal de gran tamaño. Pronto comenzarán las reservas anticipadas de estas versiones del juego, con más detalles que se compartirán a través de las redes sociales de KOEI TECMO Europe.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream se encuentra en proceso de desarrollo para Nintendo Switch™, el sistema de entretenimiento PlayStation®4 y en formato PC a través de Steam® y está previsto para su estreno en toda Europa el 25 de febrero de 2022.

