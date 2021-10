Ya disponible WAVELENGTHS el primer descargable de Life is Strange: True Colors

Conviértete en la DJ Steph en el DLC precuela del último título de la célebre serie Life is Strange

SQUARE ENIX Ltd. ha publicado hoy LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS™- WAVELENGTHS, el DLC del último título de la célebre serie Life is Strange. Métete en la piel de Steph, el inolvidable personaje que apareció por primera vez en Life is Strange: Before the Storm, y descubre su historia en el año previo a la llegada de Alex a Haven Springs. Pon discos, presenta un programa de radio, saca a la luz secretos olvidados y enfréntate al futuro.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento de Life is Strange: True Colors – Wavelengths:

Métete en la cabina de Steph y déjate llevar por la historia de esta nueva precuela donde la actriz Katy Bentz vuelve a prestar su voz. Conviértete en la nueva DJ de KRCT: la mejor (y única) emisora de radio de Haven Springs. Explora el pasado de Steph y sus relaciones a lo largo de las cuatro estaciones del año mientras deja su huella en la tienda de discos y descubre sus secretos.

Pon discos en la radio, aconseja a los radioyentes a golpe de D20 y utiliza la app de citas mientras Steph se acostumbra a su nuevo trabajo, lidia con su pasado y define su futuro en Haven Springs.

WAVELENGTHS tiene una banda sonora totalmente nueva. Los emotivos éxitos de Girl in Red, Alt-J, Portugal, The Man, Foals, Hayley Kiyoko y Maribou State, entre otros artistas, sirven de ambientación para la aventura de Steph.

Mallory Littleton, directora narrativa sénior en Deck Nine Games, afirma: «Parecía una opción obvia crear un DLC protagonizado por un personaje muy querido, pero hacerle justicia era importante para nosotros. Somos conscientes de que Steph es un personaje importantísimo para mucha gente y queríamos ampliar su alcance invitando a los jugadores a ahondar en sus pensamientos, emociones y conflictos internos.

Este DLC es como una carta de amor, no solo a Steph, sino a nuestra comunidad y a todos aquellos que se han sentido identificados con este personaje».

LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS – WAVELENGTHS ya está disponible para PlayStation 5®, PlayStation 4®, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Steam, PC Windows Store, GeForce NOW y Google Stadia. También estará disponible para Nintendo Switch a finales de año. Se necesita el juego base Life is Strange: True Colors para jugar a este contenido.

WAVELENGTHS no está disponible de forma individual para comprarlo por separado. Solo se puede obtener dentro de la Deluxe Upgrade, la Deluxe Edition o la Ultimate Edition.

Más información en la página web de Life is Strange: https://lifeisstrange.square-enix-games.com

Life is Strange: True Colors ya disponible para PlayStation 5®, PlayStation 4®, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Steam y Google Stadia. La versión de Nintendo Switch se comercializará más adelante.