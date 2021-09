Hell Let Loose, Mortal Kombat X y PGA TOUR 2K21 entre los juegos gratis de octubre en PlayStation Plus

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los títulos que podrán disfrutar sin coste adicional los suscriptores de PlayStation®Plus en el mes de octubre:

1. Hell Let Loose* para PS5™. *Hell Let Loose solo en consola PS5™. Beneficio no aplica para Hell Let Loose en PS4™.

2. Mortal Kombat X para PS4™

3. PGA TOUR 2K21 para PS4™.

4. Apoyando el talento nacional, y como juego extra del mes, los suscriptores de PlayStation®Plus podrán descargar sin coste adicional Probe: A Game Dev Experience para PS4™ / PS5™ y compatible con PSVR™.

A su vez, los suscriptores de PlayStation®Plus de PS5™ pueden disfrutar de una ventaja sin coste adicional a su suscripción, La Colección PlayStation®Plus, una biblioteca de 20 juegos de PS4™ que definieron su generación, como por ejemplo Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 y muchos más.

El servicio de suscripción PlayStation®Plus además de ofrecer a los suscriptores contenidos gratuitos adicionales cada mes, ofrece la mejor forma de estar conectado con amigos o con otros jugadores del mundo para que el jugador encuentre un rival a su medida y pueda sacar el máximo partido a los videojuegos, descuentos exclusivos en una amplia variedad de contenidos en PlayStation™Store que el usuario podrá identificar con el logo de PlayStation®Plus, La Colección PlayStation®Plus para los usuarios de PlayStation®Plus de PS5™ donde podrán jugar a 20 títulos de PS4™ que definieron su generación, acceso a torneos y retos con grandes premios como PlayStation®Plus Trophy Challenge, 100Gb de almacenamiento en la nube para guardar los progresos de todas las partidas, contenidos gratuitos descargables para juegos como Fortnite, Call Of Duty® Warzone, GTA V Online, Red Dead Redemption 2 o Apex Legends y un programa de recompensas en PlayStation®Plus Rewards.

El jugador puede acceder al servicio PlayStation®Plus por 8,99 € un mes, 24,99 € por tres meses o 59,99 € el año comprando su suscripción en PlayStation™Store o en su tienda habitual de videojuegos.

Juegos del mes

Hell Let Loose, para PS5™.

Hell Let Loose, es un shooter en primera persona ambientado en la II Guerra Mundial que incluye batallas épicas de 100 jugadores con infantería, tanques, artillería, un frente dinámico y un sistema de gestión de recursos inspirado en los títulos de estrategia en tiempo real.

El jugador podrá participar en las batallas más emblemáticas del Frente Occidental, como Carentan, Omaha Beach y Foy, entre otras, y meterse de lleno en el caos de la guerra jugando en más de 9 extensos mapas modelados a partir de imágenes de reconocimiento reales y de datos de satélite, controlando complejos vehículos, un frente dinámico en constante evolución y una jugabilidad crucial centrada en las unidades que determinará las tornas del combate.

Mortal Kombat X, para PS4™.

Mortal Kombat X, forma parte de la legendaria franquicia de juegos de lucha Mortal Kombat. En esta entrega se aúna un aspecto cinematográfico y una mecánica de juego nunca vistos. Por primera vez, los jugadores pueden elegir múltiples variantes de cada personaje con impacto tanto en la estrategia como en el estilo de lucha.

Mortal Kombat X cuenta con un elenco formado por personajes legendarios como Scorpion, Sub-Zero y Raiden y una nueva generación de luchadores como Cassie Cage, Jacqui Briggs y Takeda Takahashi. Ahora, cada personaje tiene tres variaciones distintas para que los jugadores puedan diversificar sus habilidades especiales y añadir opciones y personalización mientras juegan como su combatiente favorito. Los jugadores tendrán la libertad de conquistar a sus oponentes de la forma que mejor se adapte a su estilo de juego antes de terminar el combate con dramáticas y exageradas Fatalities.

PGA TOUR 2K21 , para PS4™.

PGA TOUR 2K21 es un videojuego de golf en el que los jugadores podrán jugar contra profesionales como Justin Thomas además de otros 11 jugadores en campos de la vida real como el TPC Sawgrass o East Lake Golf Club, disfrutar del modo carrera compitiendo por la FedExCup, crear y personalizar a Mi JUGADOR con el equipo y la ropa de sus marcas favoritas, además de diseñar el campo.

Además, el jugador podrá disfrutar de partidas locales y en línea en los modos Alt-Shot, Stroke Play, Skins y Scramble para 4 jugadores e incluso dirigir su club con las sociedades en línea y celebrar temporadas completas y torneos con sus reglas y requisitos.

Los suscriptores podrán descargar de forma extra y sin coste adicional el título Probe: A Game Dev Experience, perteneciente a la iniciativa de apoyo al videojuego local, PlayStation Talents.

Probe: A Game Dev Experience, para PS4™, PS5™ y compatible con PSVR™, es un serious game educativo que permite al jugador entrar en carne propia al proceso de producción de videojuegos familiarizándose con cómo se diseñan, cómo se programan, y cómo se hace el arte digital que les da vida.

El propósito de Probe es que es que sus usuarios aprendan-jugando de una manera vivencial: en “primera persona”, por ello, los jugadores podrán profundizar en las áreas que hayan llamado su atención en la plataforma educativa de Voxel Online al pasarse las misiones de Arte de Probe desbloqueando módulos gratuitos en online.voxelschool.com.

El título ha sido desarrollado por Voxel Labs, el laboratorio de Innovación de Voxel School, y cuenta además con el apoyo de La Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), Intel, HP y PlayStation®Talents.