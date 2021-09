Lost in Random, la nueva y oscura aventura de azar de Zoink Games y EA, ya está disponible

El premiado estudio Zoink trae el azar y el caos a los jugadores en esta aventura gótica de cuento de hadas, disponible en Xbox One, PlayStation 4, Switch y PC, a través de Origin y Steam

Electronic Arts y Zoink Games han lanzado Lost in Random, un videojuego que introduce a los jugadores en un mundo oscuro y retorcido en el que cada acontecimiento y cada decisión son impulsados por una fortuita tirada de dados. Siendo parte de la selección oficial del Festival de Tribeca 2021 y ganador del premio al mejor videojuego indie en Gamescom 2021, Lost in Random es un videojuego de acción y aventura para un jugador que llevará a los fans a través del Reino de Azar mientras luchan por tener éxito en un mundo impredecible y siempre cambiante. El videojuego ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC a través de la app de EA, Origin y Steam.

Echa un vistazo al tráiler de lanzamiento aquí.

Lost in Random cuenta la historia de dos jóvenes hermanas, Par e Impar, que se encuentran a merced de la malvada Reina y sus oscuros dados. Separada de Impar en su duodécimo cumpleaños, Par obtiene la ayuda de Dicey, su poliédrico compañero, para atravesar los seis reinos de la tierra y rescatar a su hermana de las garras de la Reina. Dadelio y Par tendrán que enfrentarse a los esbirros de la Reina en explosivas batallas de dados, que desembocarán en gigantescas arenas de juego de mesa en las que los jugadores tendrán que cambiar su estrategia de juego sobre la marcha en una emocionante mezcla de acción en tiempo real y tácticas a contrarreloj. También coleccionarán cartas para construir un formidable mazo de habilidades de combate y conocerán a personajes únicos que les desafiarán de formas insospechadas mientras intentan romper la maldición de Azar y rescatar a Impar.

«Nos fascinaba la idea de explorar la sensación de incertidumbre como punto de partida de Lost in Random, en lugar de centrarnos en mecánicas de juego predeterminadas«, afirma Olov Redmalm, director de juego y guionista jefe de Zoink Games. «El tema general de la aleatoriedad nos ayudó a ser creativos con todos los aspectos del videojuego, ya que cada elemento encaja en el mundo onírico a su manera que mejora el viaje del jugador. Combinando diálogos agudos con misterio y elementos narrativos emocionales de una manera nueva, estamos emocionados de que los jugadores se enfrenten finalmente al miedo a la aleatoriedad en Lost in Random, y vean cómo esa experiencia cambia su visión de la vida – todo ello retratado a través del atrevido personaje de Par”.

Los diálogos de Lost in Random están escritos por Ryan North, autor de Hora de Aventuras, La Invencible Chica Ardilla de Marvel Comics y otros, y sumergen a los jugadores en un ambiente macabro con cada nuevo giro que encuentran. Con un estilo artístico inspirado en Tim Burton, Shaun Tan y Alicia en el País de las Maravillas, los hermosos entornos del videojuego dan vida al Reino del Azar de forma épica.

Los jugadores podrán adquirir el título por 29,99 € en todas las plataformas. Los miembros de EA Play Pro tendrán acceso ilimitado al videojuego completo a partir de hoy.

Para conocer más información y estar al día de Lost in Random, visita la página web oficial,