Ya disponible la promoción Juegos por menos de 20 € en PlayStation Store

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia la llegada de la promoción Juegos por menos de 20 € a PlayStation™Store, donde los jugadores podrán acceder a una selección de grandes títulos para PlayStation®4 (PS4™) y PlayStation®5 (PS5™) a precios reducidos e inferiores a 20 euros hasta el 1 de septiembre.

Entre las ofertas destacan títulos como:

Resident Evil 3 para PS4™: Jill Valentine es una de las pocas personas que quedan en Raccoon City que han sido testigos de las atrocidades de Umbrella. Para detenerla, Umbrella decide usar su arma secreta definitiva: ¡Nemesis! Antes 59,99 € – ahora 19,79 €.

Need for Speed Heat: Deluxe Edition para PS4™: juego de carreras frenéticas y llenas de adrenalina en el que, al anochecer, la ley desaparece. La Deluxe Edition incluye: Tres coches Edición K.S, desbloqueables mediante progreso; cuatro artículos de ropa exclusivos; aumento de REP y aumento de fondos. Antes 79,99 € – ahora 19,99 € (15,99 € para los miembros de PS Plus).

Doom Eternal Standard Edition: en esta entrega para PS4™ el jugador descubrirá que los demonios han invadido la Tierra y deberá desvelar sus orígenes y su perpetua misión para arrasar el infierno en este hito del combate en primera persona. Antes 69,99 € – ahora 17,49 €.

Otros títulos destacados a menos de 20 euros son:

Para más información, visita la Web Oficial Juegos a menos de 20€, el Blog de PlayStation