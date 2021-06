Nuevos detalles reveladores de Life is Strange: True Colors

El poder de la empatía brinda a los jugadores una forma especial para resolver el misterio sobrenatural de esta nueva aventura narrativa

Los fans frikis de Life is Strange de todo el mundo han podido disfrutar de un análisis en profundidad del poder sobrenatural que controlarán en la próxima entrega de la premiada serie, titulada Life is Strange: True Colors. Esta información se ha compartido durante el evento SQUARE ENIX PRESENTS de la compañía dentro de la E3 de 2021. Desarrollado por Deck Nine Games, el estudio responsable de Life is Strange: Before the Storm, en colaboración con Square Enix External Studios, Life is Strange: True Colors cuenta con una nueva protagonista, Alex Chen, que tendrá que usar su poder sobrenatural de émpata para resolver un misterio que le hará dudar de todo y de todos en el pintoresco pueblo de Haven Springs.

En marzo se presentó la nueva entrega de la serie Life is Strange, un thriller sobrenatural en un pueblo pequeño bajo el título de Life is Strange: True Colors.

Interpretada por la actriz en alza Erika Mori mediante la tecnología de captura de movimientos, en este juego viajaremos a Haven Springs con Alex Chen, una chica que siempre ha ocultado su maldición: el poder de la empatía extrema, una habilidad sobrenatural para sentir, absorber e influir en los sentimientos intensos de los demás, que percibe como auras de colores.

Tras la muerte de su hermano en un accidente sospechoso, Alex debe aprender a controlar su poder para descubrir la verdad y los oscuros secretos que oculta un pueblo pequeño. La historia, el poder y el futuro de Alex Chen están en manos de los jugadores.

La presentación ha aportado más detalles sobre el aspecto gráfico, la jugabilidad y el impacto narrativo de la empatía sobrenatural de Alex, un elemento crucial para tomar decisiones e interactuar con los vecinos de Haven Springs. Los jugadores tendrán que usar este poder tanto durante la exploración como en momentos impactantes de la historia en los que hay que tomar decisiones difíciles y solo será posible gracias a la empatía sobrenatural de Alex.

Este poder de émpata afecta a todas las interacciones y relaciones de Alex en el juego, y está totalmente en manos de los jugadores. Con él será posible sacar a la luz los secretos de Haven Springs, los detalles del pasado de Alex y el rumbo que tomará su vida en busca de un hogar.

Life is Strange: True Colors se lanzará el 10 de septiembre de 2021 para PlayStation 5®, PlayStation 4®, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Steam y Google Stadia

