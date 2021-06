E3 2021: Nintendo presenta una gran variedad de novedades en su Nintendo Direct del E3 2021

Nintendo presenta una gran variedad de novedades en su Nintendo Direct del E3 2021

Metroid Dread, WarioWare: Get It Together!, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Shin Megami Tensei V y la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild son algunos de los juegos que llegarán a Nintendo Switch

En la presentación Nintendo Direct | E3 2021, de unos 40 minutos de duración, emitida hoy, Nintendo ha mostrado una amplia variedad de juegos que llegarán próximamente a Nintendo Switch: muchos de ellos estarán disponibles este mismo año.

Entre los títulos anunciados, se incluyen Metroid Dread, el primer juego en 2D de Metroid en 19 años, que narra una nueva historia de la cazarrecompensas Samus Aran; Mario Party Superstars, una nueva entrega de la serie Mario Party que cuenta con tableros clásicos de la época de Nintendo 64 y con una colección de minijuegos de toda la serie; Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, que reúne los dos primeros títulos de Advance Wars, completamente recreados desde cero; WarioWare: Get It Together!, el nuevo juego de la frenética (y desternillante) serie WarioWare; y Game & Watch: The Legend of Zelda, inspirada en las consolas Game & Watch y que incluye tres de los primeros juegos de la serie The Legend of Zelda.

Además, también se presentó el nuevo luchador descargable del Fighters Pass Vol. 2* de Super Smash Bros. Ultimate: se trata de Kazuya Mishima, de la serie TEKKEN. Por otro lado, durante el Nintendo Direct se reveló un nuevo tráiler de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que mostraba el juego en acción y un nuevo mundo por encima de las nubes del reino de Hyrule.

También se incluyeron otros títulos de socios desarrolladores y distribuidores, entre ellos, Mario + Rabbids Sparks of Hope, de Ubisoft, la secuela del exitoso juego Mario + Rabbids Kingdom Battle; Shin Megami Tensei V, la nueva entrega de la aclamada serie de juegos de rol desarrollada por Atlus y distribuida por Nintendo en Europa; y tres juegos de la serie Life is Strange (incluida la nueva entrega Life is Strange: True Colors), de SQUARE ENIX.

A continuación, detallamos las novedades anunciadas en el Nintendo Direct:

Metroid Dread: El primer juego en 2D de Metroid en 19 años narra una nueva historia y llegará este mismo año a Nintendo Switch. Metroid Dread es la secuela directa de Metroid Fusion, que salió a la venta en 2002, y concluye la saga en cinco partes centrada en el extraño vínculo que une a la cazarrecompensas Samus y a los metroides, y que arrancó con el juego original de Metroid de NES. En esta entrega, Samus se dirige a un misterioso y remoto planeta en solitario, donde se convertirá en la presa de una nueva amenaza mecánica: los robots E.M.M.I . Al obtener habilidades, los jugadores podrán regresar a zonas que ya hayan explorado para descubrir nuevas áreas y mejoras ocultas, al estilo clásico de Metroid. Además, deberán explorar el inmenso mapa, esquivar a los E.M.M.I. y doblegar la terrorífica amenaza que tiene dominado el planeta. Metroid Dread saldrá a la venta para Nintendo Switch el 8 de octubre y ya se puede reservar en Nintendo eShop. Por otro lado, el mismo día del lanzamiento también habrá disponible una edición especial de Metroid Dread que incluye el juego, un SteelBook, un libro de ilustraciones de 190 páginas de la franquicia en 2D de Metroid y cinco tarjetas con las carátulas de todos los juegos de esta saga en cinco partes. Para terminar, se pondrán a la venta en forma de set una figura amiibo de Samus con su traje de Metroid Dread y una figura amiibo del E.M.M.I., disponible también el día del lanzamiento del juego.

¡Kazuya Mishima se une al plantel!: Kazuya Mishima, de la emblemática serie de juegos de lucha TEKKEN, se une al plantel de Super Smash Bros. Ultimate como el nuevo luchador descargable del Fighters Pass Vol. 2*, que incluye también a Min Min, de ARMS; Steve y Alex, de Minecraft; Sephiroth, de FINAL FANTASY VII; y Pyra y Mythra, de Xenoblade Chronicles 2, así como otro luchador más que todavía no se ha anunciado. El 28 de junio, Masahiro Sakurai presentará un video especial en el que compartirá más información sobre Kazuya, incluida su fecha de lanzamiento.

En la presentación Nintendo Direct | E3 2021, de unos 40 minutos de duración, Nintendo ha destacado una amplia variedad de juegos que llegarán próximamente a Nintendo Switch: muchos de ellos estarán disponibles este mismo año. Se puede ver la presentación Nintendo Direct | E3 2021 en el sitio web de Nintendo of Europe para el E3 2021.