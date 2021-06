Arreglar en FIFA 21: Actualización de contenido del DLC 1 parece estar dañado y no puede utilizarse

La actualización 15.1 de FIFA 21 ya está disponible para todas las plataformas, solucionando un bug de la reciente versión anterior. Pero a algunos usuarios están sufriendo un error cuando acceden al propio videojuego y lo están poniendo en redes sociales. Tras elegir idioma y saltar la clásica cinemática, es posible que vemos un mensaje de error que dice lo siguiente: «Actualización de contenido del DLC 1 parece estar dañado y no puede utilizarse». No desesperes que te decimos la solución de momento.

EA Sports ya ha confirmado, mediante la cuenta de Twitter «FIFA Direct Communication«, que son conscientes de la situación de este error y están investigándola en este momento y pronto sacaran un parche. A nosotros nos pasa con una PS5. Nos da como opción pulsar «Reintentar» o «Cancelar».

Si elegimos la primera opción, el mensaje continúa aparecido y no avanzamos y no podemos jugar. Pero parece que, al menos por ahora, no hay problema porque con «Cancelar» accedemos al menú y podemos jugar como es habitual a todos los modos y con nuestros progreso y equipo.

FIFA 21 Ultimate Team error de la nueva actualización

Este es el mensaje que vemos cuando iniciamos FIFA 21. Basta con darle a «Cancelar» para jugar con normalidad. No pulses «Reintentar» porque seguirá apareciendo el mismo aviso constantemente.

Nosotros hemos estado jugando un rato en Ultimate Team y funciona bien. También si juegas en el Modo Carrera no hay ningún tipo de problema.

Así que, mientras arreglan el fallo, basta con darle a «Cancelar» para acceder a FIFA 21 sin más inconvenientes. Esta es la forma de arreglarlo. No hace falta que desinstales el juego sino darle a Cancelar y espera a la siguiente te actualización.

Al menos en este momento, no es necesario hacer nada con los datos del juego ni probar alguna solución alternativa. El mensaje sigue apareciendo cada vez que entras, pero podemos saltarlo rápidamente sin ningún contratiempo. Estaremos atentos para ver cuál es la solución definitiva que dan desde FIFA Direct Communication que esperemos no tarden en arreglarlo.