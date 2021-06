Chivalry 2, ya disponible para PC, PlayStation y Xbox

Conviértete en un caballero de leyenda en la épica guerra multijugador de Chivalry 2, ya disponible para PC, y en los sistemas de consolas PlayStation y Xbox

El editor Tripwire Presents y el desarrollador Torn Banner Studios abren las puertas del definitivo campo de batalla medieval con soporte de juego cruzado

¡El campo de batalla medieval definitivo ya está aquí! El desarrollador Torn Banner Studios, el editor Tripwire Presents, y el socio comercial de edición global en tiendas Deep Silver se complacen en abrir las puertas de Chivalry 2, la esperada secuela de Chivalry: Medieval Warfare, el slasher en primera persona que definió el género. Tras años de Desarrollo y extensas pruebas de juego con la Comunidad de Chivalry, Chivalry 2 ya está a la venta con soporte multiplataforma para PC (a través de Epic Games Store), los sistemas de entretenimiento PlayStation®4 y PlayStation®5, la familia de dispositivos Xbox One y los sistemas de consolas Xbox Series X|S. Chivalry 2 tiene un precio de venta recomendado de 39.99€ en la edición estándar o de 49.99€ para la edición especial, con un PEGI de +18.

Chivalry 2 es un videojuego en primera persona centrado en el modo multijugador inspirado en batallas épicas de películas medievales. Los jugadores son transportados a los momentos de acción más icónicos de la época, desde cargas de caballería y tormentas de flechas en llamas hasta asedios a castillos y mucho más. Domina campos de batalla gigantescos de hasta 64 jugadores. Las catapultas destruirán la tierra mientras asedias castillos, incendias pueblos y matas a campesinos pestilentes en el retorno de los mapas de objetivos por equipo.

Mejorando el género original que estableció Chivalry: medieval Warfare, Chivalry 2 invita a los jugadores a dominar la espada con un sistema de combate totalmente nuevo y mejorado, que combina golpes en tiempo real y un sistema de combos libre para acelerar la acción y permitir que los jugadores se conviertan en un torbellino de acero sobre el campo de batalla. Creado con la capacidad de luchar contra múltiples enemigos en mente, el combate en Chivalry 2 mezcla lo mejor de ambos géneros, FPS y de lucha, para una experiencia de combate cuerpo a cuerpo inigualable.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento

«Con el lanzamiento de Chivalry 2, estamos entusiasmados por haber dado en el clavo con nuestra visión de crear el campo de batalla medieval definitivo en un videojuego” ha afirmado Steve Piggott, CEO de Torn Banner Studios y Director Creativo. «Se trata de una carnicería épica online para 64 jugadores que por fin ofrece a los usuarios la intensidad de las escenas de batalla de sus películas medievales favoritas. Chivalry 2 mete de lleno al usuario en la acción, ofreciéndole la satisfacción de un sistema de combate increíblemente profundo, la gloria cinematográfica del asedio a castillos, el caos de una oleada masiva de caballeros chocando entre sí y unos hilarantes doblajes inspirados en los Monty Python. Estamos deseando escuchar a nuestros fans con sus gritos de guerra en el campo de batalla».

«cuando empezamos este viaje hace dos años, sabía que Torn Banner Studios haría un gran juego de combate medieval en primera persona con Chivalry 2,» ha afirmado John Gibson, CEO de Tripwire Interactive. «Ahora que el juego ya está completado, estoy impresionado por lo que han creado. Chivalry 2 redefinirá el combate cuerpo a cuerpo en primera persona y ha sido un placer para Tripwire Presents apoyar a Torn Banner para hacer realidad este increíble juego».

Los jugadores que participarán en los programas de la Betas abierta y cerrada así como en la versión Alpha pueden esperar aún más características por descubrir con el lanzamiento completo del juego, entre las que se incluye el nuevo mapa de objetivos por equipos Fuga de Falmire y el mapa Team Deathmatch/Free-for-All , el Foso de Combate.

Principales características del juego final de Chivalry 2:

Fuga de Falmire (Nuevo mapa de objetivos por equipos): Agatha lanza un as alto sorpresa a una prisión masónica en un intento de rescatar a un héroe de guerra. Rompe las puertas de la ciudad y libera a los prisioneros antes de un asedio final al castillo y una audaz misión de rescate para liberar al campeón Agathian.

Agatha lanza un as alto sorpresa a una prisión masónica en un intento de rescatar a un héroe de guerra. Rompe las puertas de la ciudad y libera a los prisioneros antes de un asedio final al castillo y una audaz misión de rescate para liberar al campeón Agathian. El Foso de Combate (Nuevo mapa de los modo Team Deathmatch/Free-for-All): Guerreros Unproven warriors from both factions fight to the death in this trap-filled local arena made to entertain the local drunks.

Unproven warriors from both factions fight to the death in this trap-filled local arena made to entertain the local drunks. Impresionante presentación cinemática: la mejora masiva de la calidad visual, con una atmósfera que empuja a los jugadores a sus momentos favoritos de las épicas películas de acción medieval de Hollywood. El juego te llegará con el ultimo y mejor motor gráfico, el Unreal Engine 4.

la mejora masiva de la calidad visual, con una atmósfera que empuja a los jugadores a sus momentos favoritos de las épicas películas de acción medieval de Hollywood. El juego te llegará con el ultimo y mejor motor gráfico, el Unreal Engine 4. Juego cruzado entre todas las plataformas: las batallas a escala masiva requieren campos de batalla épicos. La inclusión del juego cruzado entre todas las versiones rompe los límites entre los jugadores de PC y consolas, y permite a los jugadores enfrentarse de forma conjunta en el campo de batalla, independientemente de la plataforma.

las batallas a escala masiva requieren campos de batalla épicos. La inclusión del juego cruzado entre todas las versiones rompe los límites entre los jugadores de PC y consolas, y permite a los jugadores enfrentarse de forma conjunta en el campo de batalla, independientemente de la plataforma. Entornos medievales épicos : amplios entornos medievales que van desde torneos hasta épicos asedios de castillo a gran escala.

: amplios entornos medievales que van desde torneos hasta épicos asedios de castillo a gran escala. Escala Masiva : experimenta el caos de los campos de batalla medievales épicos, carga en el frente de batalla, y experimenta combates a gran escala con hasta 64 jugadores destinados a capturar la intensidad y el alcance de “La Batalla de los Bastardos” de Juego de Tronos.

: experimenta el caos de los campos de batalla medievales épicos, carga en el frente de batalla, y experimenta combates a gran escala con hasta 64 jugadores destinados a capturar la intensidad y el alcance de “La Batalla de los Bastardos” de Juego de Tronos. Escoge tu estilo de lucha : tu arsenal se amplía con el nuevo sistema de subclases que ofrece más variedad que nunca antes. Las cuatro clases de bases se expanden a 12 subclases, un arsenal de armas únicas cada una con múltiples variantes visuales y nuevos objetos de apoyo que van desde ollas de aceite hirviendo a barricadas, contenedores de suministros y estacas de arquero. Desde el Skirmisher, un híbrido de media y larga distancia, hasta el Poleman, un luchador que mantiene a raya a los enemigos con peleas de larga distancia.

: tu arsenal se amplía con el nuevo sistema de subclases que ofrece más variedad que nunca antes. Las cuatro clases de bases se expanden a 12 subclases, un arsenal de armas únicas cada una con múltiples variantes visuales y nuevos objetos de apoyo que van desde ollas de aceite hirviendo a barricadas, contenedores de suministros y estacas de arquero. Desde el Skirmisher, un híbrido de media y larga distancia, hasta el Poleman, un luchador que mantiene a raya a los enemigos con peleas de larga distancia. Desata el infierno: hazte con el campo de batalla con una variedad de máquinas de asedio pesadas, como balistas, catapultas, trabuquete, arietes, mantas, trampas de pinchos, escaleras y mucho más.

hazte con el campo de batalla con una variedad de máquinas de asedio pesadas, como balistas, catapultas, trabuquete, arietes, mantas, trampas de pinchos, escaleras y mucho más. Construye tu héroe : conviértete un héroe y haz tu papel. Un sistema de personalización detallada añade una amplia variedad: tipo de cabeza, color de piel, color del pelo capilar y facial, imperfecciones faciales, pintura facial, apodos, heráldica, cascos, armaduras, armas y mucho más para millones de combinaciones posibles.

: conviértete un héroe y haz tu papel. Un sistema de personalización detallada añade una amplia variedad: tipo de cabeza, color de piel, color del pelo capilar y facial, imperfecciones faciales, pintura facial, apodos, heráldica, cascos, armaduras, armas y mucho más para millones de combinaciones posibles. Juego de rol hilarante: las voces y los emotes ampliados permiten mejorar las habilidades de juego de rol con muchos personajes de voz nuevos, así como el regreso del elenco original y nuevos emotes animados por personaje para burlarse de tu oponente por segunda vez.

las voces y los emotes ampliados permiten mejorar las habilidades de juego de rol con muchos personajes de voz nuevos, así como el regreso del elenco original y nuevos emotes animados por personaje para burlarse de tu oponente por segunda vez. Niégate a morir : sigue luchando después de perder una extremidad, ser derribado, desarmado, prendido fuego, lleno de flechas, tu escudo roto, asfixiándote en tu propia sangre y todavía lanzando golpes con las rodillas. Los vendajes , las reanimaciones y el nuevo estado abatido te permitirán apoyar a tus compañeros de equipo y permanecer en acción hasta que des tu última gota de sangre

: sigue luchando después de perder una extremidad, ser derribado, desarmado, prendido fuego, lleno de flechas, tu escudo roto, asfixiándote en tu propia sangre y todavía lanzando golpes con las rodillas. Los vendajes , las reanimaciones y el nuevo estado abatido te permitirán apoyar a tus compañeros de equipo y permanecer en acción hasta que des tu última gota de sangre El fregadero: los campos de batalla están repletes de docenas de objetos con los que interactuar. Coge un pollo, préndele fuego y lánzalo; mata a un hombre con la cabeza de su amigo; improvisa un nuevo estilo de lucha con horcas… o tomates.

Para estar al día acerca de las últimas noticias sobre Chivalry 2, por favor suscríbete a la newsletter de Chivalry 2 en la web oficial, sigue a Tripwire Presents, únete al servidor Discord oficial de Chivalry 2 y sigue a los desarrolladores en Twitter, Facebook, y YouTube.

Chivalry 2 © ® 2020 Torn Banner Studios Inc. Tripwire Interactive™ and Tripwire™ are trademarks owned by Tripwire Interactive LLC. Published by Koch Media, Austria. Deep Silver® is a registered trademark of Koch Media in the USA and elsewhere.

Chivalry 2 se lanzará en exclusive para PC en Epic Games Store y a través de determinados minoristas online a través del editor Iceberg Interactive.

Título: Chivalry 2

Formatos: PS4 / Xbox One / PC

Desarrollador / Editor: Torn Banner Studios/ Tripwire Interactive

Género: acción

Idioma: tbc

Lanzamiento: 8 de junio de 2021

PEGI: +18

PVPr: 34,99 €

Web oficial: https://chivalry2.com/