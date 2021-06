SEGA desvela Sonic Colors: Ultimate

Sonic Colors regresa este otoño. Una nueva y vibrante experiencia de juego de alta velocidad para los fans de Sonic de todas las generaciones

Fans de Sonic, ¡preparaos para darle color al universo! En el día de hoy, como parte del evento Sonic Central, SEGA® ha desvelado Sonic Colors: Ultimate™, una actualización plena de adrenalina del icónico juego de plataformas de 2010, Sonic Colors. Desarrollado por el galardonado estudio Blind Squirrel Entertainment, Sonic Colors: Ultimate aporta un nuevo matiz al célebre juego con impresionantes efectos visuales, características adicionales, un nuevo modo y mejoras en la jugabilidad, proporcionando a los jugadores la experiencia Sonic definitiva. Sonic Colors: Ultimate saldrá a la venta el 7 de septiembre de 2021 con un precio de venta recomendado de 39.99 € en PlayStation®4, las consolas Xbox One y en Nintendo Switch™, con un lanzamiento solo digital en PC a través de Epic Games Store . Durante un tiempo limitado, los fans de Sonic pueden reservar la edición física de Sonic Colors: Ultimate y acceder a un llavero exclusivo de Sonic bebé.

Para celebrar la noticia, SEGA ha lanzado un nuevo tráiler pleno de acción que ofrece a los jugadores un vistazo a la brillante aventura intergaláctica en 4K. Puedes ver la carrera de velocidad más colorida de Sonic realizada hasta la fecha aquí:

Reserva anticipada de la versión física estándar en tiendas – 39.99 €

Llavero exclusive de Sonic bebé.

Sonic Colors: Ultimate – Edición estándar digital – 39.99€

Película Sonic Movie Boost Aprovecha todo el poder de Sonic de la exitosa película de Paramount Pictures y obtén un impulso eléctrico y un aura exclusivos.

Iconos de jugador exclusivos Destaca entre la multitud con tus propios iconos de jugador exclusivos.



Sonic Colors: Ultimate – Edición Digital Deluxe – 44.99€

Acceso anticipado Ponte en marcha y disfruta de Sonic Colors Ultimate anticipadamente, el viernes 3 de septiembre de 2021 a las 14 horas.

Iconos de jugador exclusivos Destaca entre la multitud con tus propios iconos de jugador exclusivos.

Conjunto cosmético definitivo Personaliza a Sonic y destaca con guantes y zapatos dorados y plateados exclusivos, un impulso eléctrico y un aura de la exitosa película de Sonic e iconos de jugador exclusivos con temática de película de Sonic. .

Conjunto de música definitiva Tres remezclas exclusivas del juego para marcar el ritmo mientras acabas con el Dr. Eggman.



¡Acompaña a Sonic en la aventura de alta velocidad de su vida! El malvado Dr. Eggman ha construido un gigantesco parque de atracciones interestelar repleto de increíbles paseos y coloridas atracciones, pero lo alimenta con una raza alienígena capturada llamada “Wisps”. Utiliza la velocidad de la luz de Sonic para liberar a los Wisps y aprender los secretos de sus asombrosos poderes mientras exploras seis coloridos mundos únicos, cada uno de ellos lleno de peligrosos enemigos y obstáculos que superar. Sonic se pondrá a prueba en este emocionante viaje para liberar a las Wisps, cuyos poderes místicos se pueden aprovechar para conceder habilidades especiales y con su ayuda y la tuya, esa prueba prueba la superará con creces. Ahora con impresionantes efectos visuales mejorados, características adicionales, un nuevo modo de juego y una jugabilidad mejorada, Ultimate Sonic Colors es la experiencia definitiva.

Características:

Velocidad sónica y acción sin pausa –

Acelera hasta alcanzar una supervelocidad que te llenará de adrenalina, atraviesa mundos desafiantes y maniobra a través de peligrosos obstáculos. Cronometra tus ataques a la perfección para cargar tu impulse y alcanzar velocidades supersónicas.

Parque de atracciones interestelar –

Explora y aventúrate a través de entornos envolventes como una Montaña Dulce llena de deliciosos dulces o un Parque Acuario repleto de vida marina e innumerables piscinas, todo ello centrado en un misterioso parque de atracciones astral.

Potenciadores Wisp –

Transforma a Sonic aprovechando el magnífico poder alienígena de los Wisps para derrotar a los enemigos y descubrir los secretos del parque de atracciones interestelar. Atraviesa objetos sólidos y descubre caminos alternativos con el nuevo Wisp Fantasma de Jade.

Mejor que nunca –

Disponible en PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch y ahora más colorido que nunca con un apartado visual y gráfico mejorados, controles refinados y muchas más mejoras en la jugabilidad. El juego se puede jugar también en PlayStation®5 a través de la retrocompatibilidad y en Xbox Series X|S.

Modo ‘Rival Rush’ –

Pon a prueba tus habilidades y enfréntate a Metal Sonic. ¡Supera a Metal Sonic para desbloquear recompensas!

Disfraza tu avatar en Juegos Olímpicos Tokio 2020 como Sonic the Hedgehog

SEGA of America ha divulgado un nuevo vídeo acerca de Juegos Olímpicos Tokio 2020 – El Videojuego Oficial™ , una producción se lanzará en todo el mundo el 22 de junio de 2021 para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Steam para PC y Google Stadia, que muestra que los usuarios podrán disfrazar a su avatar en el juego como el propio Sonic the Hedgehog.

Sonic Colors: Ultimate™ saldrá a la venta el 7 de septiembre de 2021 con un precio de venta recomendado de 39.99 € en PlayStation®4, las consolas Xbox One y en Nintendo Switch™, con un lanzamiento solo digital en PC a través de Epic Games Store .

