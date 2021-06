Actualización 4.5 de  Watch Dogs: Legion está ya disponible

Ubisoft anunció hoy, 1 de junio, los detalles de la nueva actualización del título 4.5 para Watch Dogs: Legion, que ya se encuentran disponibles para Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5, las tiendas Epic Games Store y la Ubisoft Store en Windows PC, Stadia, Amazon Luna y Ubisoft+*, el servicio de suscripción de Ubisoft.

Esta actualización trae consigo Legion of the Dead, un nuevo modo de juego online PvE que está actualmente en fase Alfa para PC, además de otros contenidos gratuitos tanto para la campaña de un jugador como para los modos online.

La Actualización 4.5 del título incluye Watch Dogs: Legion of the Dead, un nuevo modo PvE online que se encuentra actualmente en fase alfa en PC. Watch Dogs: Legion of the Dead ofrece una experiencia rogue-lite en la que los jugadores tendrán que «sobrevivir como cualquiera» contra la amenaza inminente de los muertos vivientes y hostiles que deambulan por la Re imaginada ciudad caída de Londres.

Sera posible vivir esta experiencia en solitario o con hasta cuatro amigos en modo cooperativo.

Los jugadores, en modo solo o con hasta cuatro amigos en modo cooperativo, deberán encontrar una estrategia que les permita llegar al punto de extracción de cada turno, y reunir el mayor número de suministros posible. Los jugadores podrán utilizar habilidades como el Enjambre de Abejas para diezmar a sus enemigos, la capa de realidad aumentada para escapar de situaciones complejas, o el robot araña de combate equipado con una torreta protectora.

La actualización 4.5 incluye Tactical Op 2: Project Omni; Juego Cross-Play y 60 FPS Habilitado en Consolas de Nueva Generación.

Novedades de la actualización 4.5 de WatchDogs: Legion

Operación Táctica 2: Proyecto Omni es una intensa y desafiante misión, que exigirá a los jugadores elaborar una estrategia con su equipo de cuatro integrantes para infiltrarse en un proyecto secreto, y descubrir por qué los dispositivos Optik están afectando negativamente a los cerebros de los londinenses.

Campaña para un jugador y modos online:

· Descarga gratuita de la abuelita que os ha robado el corazón a todos: Helen Dashwood (disponible el 15 de junio).

· 60 FPS en consolas de nueva generación con el modo Performance.

· Juego Cross-gen.

· Nueva pista de recompensa gratis, con trajes, skins de armas, y más.

¿De qué trata Watch Dogs: Legion?

En Watch Dogs: Legion, Londres se enfrenta a la debacle. Entre el creciente malestar de la ciudad, una misteriosa entidad conocida como Zero-Day ha incriminado a DedSec, debido a una serie de bombardeos coordinados por toda la ciudad. Como consecuencia, criminales oportunistas salidos de los rincones más oscuros han ocupado el vacío dejado por un gobierno derrotado. Como miembros de DedSec, los jugadores se enfrentarán a todo tipo de criminales: sádicos, mercenarios, cibercriminales… y deberán prepararse para solventar todo tipo de situaciones. Tendrán que reclutar a los miembros de la Resistencia de DedSec para hacer frente a estos oportunistas, liberar Londres y descubrir la verdadera identidad de Zero-Day.

Infografía Watch Dogs: Legion