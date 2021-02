LG y Activision Blizzard se unen para ofrecer una de las experiencias gaming más completas del mercado en España.

LG se convierte en partner oficial de dos de las últimas novedades de la firma de videojuegos, Call of Duty®: Black Ops Cold War y Hearthstone®, a través de los productos de su porfolio gamer

LG Electronics, empresa coreana líder en innovación en el sector de pantallas, ha firmado un acuerdo de exclusividad con Activision, compañía especializada en el desarrollo y distribución de videojuegos, para trabajar conjuntamente en dos de los recientes lanzamientos de la firma, Call of Duty®: Black Ops Cold War y Hearthstone®. De esta manera, LG continúa su apuesta por ofrecer al usuario la mejor experiencia de juego a través de sus productos para el sector Gaming.

Ambas compañías han realizado este acuerdo para potenciar un sector que cada vez crece más en nuestro país y cuyos usuarios son cada día más exigentes a la hora de seleccionar los elementos clave de su ecosistema gamer. Por ese motivo, LG Gaming, la gama de productos enfocada a este sector, ha querido convertirse en partner exclusivo de Activision en dos de sus novedades más esperadas: Heathstone y Call of Duty®: Black Ops Cold War. Para los dos videojuegos, LG se convierte en colaborador oficial con su gama de monitores LG UltraGear y sus proyectores gaming LG CineBeam, aunque Call of Duty®: Black Ops Cold War también será videojuego oficial de los televisores OLED y NanoCell de LG.

Mediante este acuerdo, LG se posiciona como un referente en el desarrollo de productos innovadores dentro del entorno gaming con su gama LG Gaming. Los últimos monitores, proyectores y televisores lanzados por la compañía específicamente para el gaming ofrecen a los jugadores una experiencia totalmente inmersiva, competitiva y única.

Pantallas que dan mucho juego

Uno de los principales componentes del equipo de dispositivos de un gamer es el monitor. La gama de monitores gaming LG UltraGear se ha posicionado como una de las mejores del mercado, no solo por tener referencias con la máxima velocidad de respuesta y altas frecuencias de actualización, sino porque es la primera en contar con un modelo con panel 4K Nano IPS de 1ms nativo del mundo. De esta forma, se ha convertido en la pantalla perfecta para jugar a shooters, como es el caso de Call of Duty®: Black Ops Cold War, ya que la calidad de la imagen no se ve alterada y la visualización del contenido permanece estable y real, sin perder por supuesto la máxima velocidad de respuesta.

En cuanto a una mejor inmersión y experiencia gaming es importante también mencionar que la mayoría de los monitores LG UltraGear incorporan una atmosfera de efecto LED con Sphere Lighting, son compatibles con NVIDIA G-SYNC® e incorporan HDR que hace posible una calidad de imagen en 4K UHD mejorada sin pérdidas de color, proporciona brillos más intensos, sombras más profundas y siluetas mejor definidas.

Los proyectores LG CineBeam han sido diseñados para todos aquellos usuarios que quieran disfrutar de una pantalla de hasta 150 pulgadas. Conectados a una fuente de vÍdeo a través de un puerto HDMI 2.1 con canal de retorno de audio mejorado (eARC), ofrecen imágenes 4K en color de 10 bits con una calidad de audio Dolby Atmos. Además, la mayoría son totalmente portátiles e inalámbricos gracias a sus baterías de larga duración y a su función Screen Share (ideal para compartir contenido desde el smartphone) o Miracast (para compartir contenido desde el PC). Es importante resaltar que poseen fuentes de luz láser o LED que los convierte en dispositivos fiables y duraderos con un brillo y calidad de imagen similares a los ofrecidos en el cine.

En cuanto a televisores, LG acaba de lanzar LG OLED 48CX, un televisor de menos de 55 pulgadas que está pensado especialmente para gamers. Con una resolución 4K a 120hz, 1ms de tiempo de respuesta que permite disfrutar toda la acción en tiempo real sin tearing y una tarjeta gráfica NVIDIA G-SYNC, los jugadores más exigentes vivirán una experiencia de juego superior. Además, posee un procesador α (Alp-ha) 9 Gen 3 con Inteligencia Artificial que eleva la optimización de todo tipo de videojuegos.

Por otro lado, con los televisores LG OLED 8K se consigue ofrecer contenido 8K real a 60 fps y velocidades de 48Gbps y disfrutar de juegos en 8K mediante el nuevo procesador GeForce RTX™ 30 Series GPU de NVIDIA®, brindando a los usuarios más exigentes una experiencia de juego perfecta.

Toda la gama cuenta con el modo HGiG HDR del Gaming Interest Group, la certificación Eye Comfort Display que ayuda a reducir la fatiga ocular al estar libre de luz azul HEV, nociva y dañina para los ojos.

Call of Duty: Black Ops Cold War ya está disponible en todo el mundo en PlayStation® 5, PlayStation® 4, la serie X|S de Xbox y Xbox One, y en PC, en una experiencia totalmente optimizada para Battle.net, el servicio de juego online de Blizzard Entertainment. El título está publicado por Activision, una subsidiaria propiedad de Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), y desarrollado por los galardonados estudios Treyarch y Raven Software, con el apoyo de desarrollo adicional de Beenox, Demonware, High Moon Studios, Activision Shanghai y Sledgehammer Games. Para más información, visita: www.callofduty.com,