Tráiler de lanzamiento de Hitman III, a la venta el 20 de enero. Prepárate para la dramática conclusión de la trilogía del Mundo del Asesinato con la última entrega de IO Interactive de la próxima aventura del Agente 47.

Square Enix Ltd., e IO Interactive ultiman el estreno de las ediciones físicas de HITMAN 3, el próximo título de la aclamada y exitosa franquicia, para el sistema PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC . En las consolas de nueva generación, HITMAN 3 se ejecutará con una resolución 4K a 60 frames por segundo con soporte HDR. El juego cuenta con mejoras de la animación interactiva y la IA, así como la tecnología de multitudes del motor Glacier que permitirá hasta 300 personajes no jugables al mismo tiempo en una ubicación.

Con música compuesta por Bjarke Niemann y la voz del intérprete Mindy Jones, el tráiler de lanzamiento de HITMAN 3 muestra a los jugadores un enfoque novedoso a las variadas localizaciones del juego, las posibilidades de juego y la narrativa alucinante.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento :

HITMAN 3 es la dramática conclusión de la trilogía del Mundo del Asesinato, en la que los jugadores viajarán por todo el mundo en una aventura en mundo abierto con extensos escenarios. El Agente 47 regresa implacable para cumplir como un profesional los contratos más importantes de su carrera.

Apoyado por su contacto de la Agencia, Diana Burnwood, 47 unirá fuerzas con su amigo de la infancia Lucas Grey. Esta última misión consiste en eliminar a los socios de Providence, pero se verán obligados a adaptarse a medida que la persecución se complica. Cuando pase la tormenta, 47 y el mundo en el que habita no volverán a ser los mismos.

HITMAN 3 estará disponible el 20 de enero de 2021 para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Google Stadia y PC. HITMAN 3 se lanzará también en Nintendo Switch, jugable a través de la tecnología de streaming en la nube. Ya puedes reservar el juego.