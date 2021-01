El freestyler Chuty lanza un himno para el videojuego VALORANT

Uno de los freestylers más relevantes del panorama internacional, el madrileño Sergio Castro Gisbert, Chuty, lanza “RADIANTE”, un tema para el shooter estratégico en primera persona de Riot Games. VALORANT celebra con este himno la salida de su Episodio 2, que viene con un nuevo agente, el maestro del engaño Yoru y un nuevo Battle Pass.

“Como amante de los videojuegos, éste ha sido un proyecto que he disfrutado muchísimo – asegura Chuty – Con la ayuda importantísima de Black, compañero en el club Heretics, he profundizado en el universo en torno a VALORANT, que es mucho más profundo de lo que conocía: el lore de juego y la infinidad de detalles (agentes, armas, mapas) que le dan su personalidad. En este tema he querido reflejar no solo su adrenalina, sino también la concentración que requiere una partida. VALORANT no deja de ser un shooter táctico: por eso el himno parte de la calma, y se va elaborando, en un crescendo, hasta la explosión final. Me encantó meterme en situación para realizar el videoclip, donde hemos incluido muchos guiños, que espero gusten y emocionen a la comunidad de VALORANT y a quienes siguen la escena del rap y el hiphop”.