Fun & Serious Game Festival entrega los premios Titanium y valora su X edición como un éxito. El festival entregó el sábado por la tarde, de modo online, sus premios a los mejores juegos del año. La gala se pudo seguir vía streaming y fue presentada por Claudio Serrano

La gala de entrega de Premios Titanium, que, como colofón del festival Fun and Serious Game Festival, distingue los mejores títulos del año, regresó en la tarde del 12 diciembre al BEC de Barakaldo. Una gala que por las circunstancias actuales no ha tenido público presencial, pero que ha podido verse en directo vía streaming desde la web del festival.

Tras tres días de charlas de algunas de las figuras más relevante del panorama internacional del videojuego, como Marc Merrill, David Cage, Harvey Smith, Tim Willits, Warren Spector o Joe Madureira, y una completa programación de talleres y ponencias en torno al gaming y la creación artística de videojuegos, con espectadores procedentes de 39 países diferentes, el festival ha dado por terminada su décima edición con la entrega de sus premios anuales. Alfonso Gómez, director del festival, ha declarado hacer “un balance muy positivo de esta edición, que aun no siendo en el contexto ideal, y con todas las limitaciones que supone el cambio al formato online, ha resultado ser todo un éxito, con 2100 registrados para ver las charlas, 30 ponentes nacionales e internacionales, 28 horas de emisión, y más de mil reuniones entre publishers, estudios independientes e inversores”. “Ya estamos pensando en la próxima edición, ojalá que el año que viene el contexto sea más benigno, y que podamos encontrarnos todos de nuevo en Bilbao para celebrar los éxitos del videojuego como motor cultural y económico”.

La gala de los premios Titanium, presentada por el actor de doblaje Claudio Serrano, ha ido desgranando uno a uno los ganadores de la noche, donde The Last of Us Part II y Ori and the Will of Wisps eran claros favoritos, con cuatro nominaciones cada uno.

El aclamado título de Sony, The Last of Us Part II se ha llevado el premio a Game Of The Year (GOTY), además de Best Narrative Design y Best OST, por su magnífica banda sonora. Por otro lado, el juego de Moon Studios para Xbox Game Studios, continuación del aclamado Ori and the Blind Forest, ha recibido el Titanium a Best Game Design y Best Art.

En la categoría de juego más innovador se ha premiado a Arise, a simple story. El Festival también premia con un Titanium al mejor Serious Game, es decir, aquellos juegos cuyo fin no es sólo lúdico, sino que también sirven para concienciar, aprender o destacar un problema social. En esta categoría el ganador ha sido 112 Operator.

Por último, el ganador a mejor videojuego vasco ha sido BlockVille y el Premio BBK Nuevos Talentos lo ha recibido Burn Me Twice (de UTAD).

LISTADO DE GANADORES PREMIOS TITANIUM 2020

GOTY

The Last of Us Part II

Best Game Design

Ori and The Will of Wisps

Best Narrative Design

The Last of Us Part II

Best Art

Ori and The Will of Wisps

Best OST

The Last of Us Part II

Premio FS Play al videojuego mas Innovador

Arise, a Simple Story

Premio FS Play al Mejor Serious Game

112 Operator

Premio FS Play al Mejor videojuego vasco

Blockville

Premio BBK Nuevos Talentos

Burn Me Twice (UTAD)

La celebración del Fun & Serious Game Festival sigue siendo una de las fechas clave para el sector, que subraya la relevancia estratégica, económica y creativa de una industria que genera beneficios muy importantes en España. Un sector que en 2019 facturó 1479 millones de euros, con una cifra histórica para el mercado online (con 725 millones de euros) y con una base superior a 15 millones de usuarios, según datos de AEVI en su anuario. El sector duplica ampliamente los beneficios del cine y multiplica por siete los de la música grabada en España.