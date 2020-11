La prueba del F1 2020 ya está disponible. Descarga gratuita para Xbox One y PlayStation 4

La prueba del F1 2020 ya está disponible. Descarga gratuita para Xbox One y PlayStation 4. Desde hoy, los jugadores de Xbox One y PlayStation® 4 pueden descargarse una prueba gratuita de F1® 2020, el videojuego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2020 (FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ 2020).

La prueba ofrece opciones que se adaptan a todos los estilos de juego, que incluye el modo Mi Equipo y el regreso de la pantalla dividida para un juego competitivo desde el salón de casa.

Además, con la introducción del nuevo manejo accesible, los usuarios de todos los niveles pueden competir aprovechando el momento desde la parrilla de salida. Puedes ver un vídeo de la prueba F1® 2020 narrado por el creador de contenidos TommyT999 en el siguiente enlace:

En la prueba del modo Mi Equipo de F1® 2020, los jugadores comienza creando su equipo, eligiendo un compañero de equipo de Fórmula 2™ para competir junto a él, y competir en el primer fin de semana de carreras en Australia. Las carreras en pantalla partida en el circuito Red Bull Ring austríaco y todas las opciones del modo de manejo casual también están disponibles. Si los jugadores deciden pasarse al juego completo, los progresos realizados en la prueba se trasladarán automáticamente, junto con el acceso a los nuevos modos básicos de la serie, como Carrera, Contrarreloj, eventos semanales, desafíos de coches clásicos y multijugador online.

“La prueba gratuita de F1® 2020 ofrece algo para cada fan de las carreras con el añadido de Mi Equipo, el control casual y la pantalla dividida” ha afirmado Lee Mather, director de franquicia de F1® en Codemasters. “Tanto si eres un ávido fan de la F1® que nunca ha jugado antes, como si eres un veterano que regresa hay mucho que disfrutar”.

La prueba de F1® 2020 ya está disponible para su descarga a través de las plataformas digitales en Xbox One y PlayStation® 4. F1® 2020 Seventy Edition ya disponible en el sistema de entretenimiento PlayStation®4, la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X, Windows PC (DVD y a través de Steam) y en Google Stadia (ambas ediciones).

