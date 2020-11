The Last of Us Parte II y Ghost of Tsushima, nominados a Juego del Año, en oferta a 39,99€ y 49,99€ respectivamente

The Last of Us Parte II y Ghost of Tsushima, nominados a Juego del Año, en oferta a 39,99€ y 49,99€ respectivamente.

The Last of Us Parte II y Ghost of Tsushima, se verán beneficiados de un espectacular descuento en la presente promoción de The Last of Us Parte II, considerado como el juego más ambicioso en la historia de PlayStation®4, estará rebajado a 39,99€ y Ghost of Tsushima, considerado como el mundo abierto más hermoso visto en un videojuego, tendrá un precio de 49,99€. Sony Interactive Entertainment anuncia que los dos videojuegos nominados a Juego del Año en la última edición de The Game Awards 2020,, se verán beneficiados de un espectacular descuento en la presente promoción de Black Friday 2020 , disponible hasta el próximo 30 de noviembre. En este sentido,, considerado como el juego más ambicioso en la historia de PlayStation®4, estará rebajado a 39,99€ y, considerado como el mundo abierto más hermoso visto en un videojuego, tendrá un precio de 49,99€.

La gala de premios se celebrará el próximo 10 de diciembre, donde se decidirán los ganadores de las diferentes categorías.

The Last of Us Parte II ha sido el título con más nominaciones, un total de diez, entre las que se incluyen: Juego del Año, Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Mejor Dirección Artística, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Audio, Mejor Actuación (tanto la actriz Ashley Johnson por su papel como Ellie, como Laura Bailey por su interpretación de Abby) y Mejor Juego de Aventura / Acción.

Ghost of Tsushima, el también videojuego exclusivo de PlayStation®4, también ha logrado varias nominaciones, entre las que se incluyen: Juego del Año, Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Mejor Dirección Artística, Mejor Diseño de Audio, Mejor Actuación (Daisuke Tsuji como Jin Sakai) y Mejor Juego de Aventura / Acción.

Puedes ver el vídeo del anuncio en el canal oficial de YouTube de PlayStation®España