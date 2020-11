Immortals Fenyx Rising divertido tráiler crossover

Immortals Fenyx Rising antes llamado Gods & Monsters es el nuevo juego de acción y rol en mundo abierto de Ubisoft para consolas y PC. Se trata de un título fuertemente inspirado por The Legend of Zelda: Breath of the Wild que intenta trasladarnos a un mundo de fantasía heroica con elementos mitológicos propios de la Antigua Grecia. Seguiremos las andanzas de Phoenix, un héroe que podemos personalizar al gusto y su lucha contra Tifón y su ejército de monstruos.

Ubisoft ha distribuido un nuevo tráiler de Immortals Fenyx Rising, su nuevo juego de mundo abierto ambientado en la mitología griega que se lanzará en España y el resto del mundo el próximo 3 de diciembre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia y Nintendo Switch.

Immortals Fenyx Rising es un juego de aventuras y acción en mundo abierto en el que deberemos explorar todo tipo de bellos parajes resolviendo puzles, luchando contra grandes enemigos y descubriendo innumerables secretos y tesoros que nos servirán para hacernos más fuertes. ¿Nuestro objetivo? Derrotar a Tifón y salvar a los dioses. Juego que pinta que va a ser muy divertido.

Con el lanzamiento de Immortals Fenyx Rising a la vuelta de la esquina, compartimos con vosotros un divertido tráiler crossover de Immortals Fenyx Rising y la serie Hora de Aventuras, que ha brindado a Ubisoft y a Cartoon Network la oportunidad perfecta para trabajar juntos!

Os animamos a que acompañéis a Finn y Jake en un aventura en la que se perderán a las afueras de Ooo, donde se enfrentarán a Cerbero en la Isla Dorada de Immortals Fenyx Rising ¡Menos mal que Fenyx está aquí para arreglarlo todo! 🙂

Os recordamos que Immortals Fenyx Rising estará disponible el 3 de diciembre de 2020 en Stadia, Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4, Switch, Epic Games y Ubisoft Store.

Permaneced atentos a nuevas sorpresas de Immortals Fenyx Rising y Hora de Aventuras en las próximas semanas