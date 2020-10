Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy se lanzará el 29 de enero de 2021

En el día de hoy, KOEI TECMO Europe y el desarrollador GUST Studios han anunciado que Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy se lanzará en toda Europa el 29 de enero de 2021 para Nintendo Switch™, Windows PC a través de Steam®, en PlayStation®4, y en formato digital en PlayStation®5*. La vigésima segunda entrega de la mágica franquicia Atelier sigue la historia de Ryza y sus amigos en una nueva aventura JRPG que busca descubrir los secretos de las antiguas ruinas y la verdad de las leyendas perdidas de la Capital Real.

En Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, Ryza no solo se une a los personajes favoritos de los fans que regresan como Lent Marslink y Tao Mongarten, sino que también conoce a varios personajes nuevos que le ayudarán a lo largo de su aventura. Dentro del café del Distrito de la Academia, Ryza se encontrará con una joven llamada Zephine Baudouin. Zephine gestiona el tablón de anuncios de peticiones dentro de la cafetería y el tablón de anuncios se convierte en una parte clave de las hazañas diarias, que es usado por los ciudadanos de la Capital Real para anunciar trabajos que van desde la entrega de materiales hasta la derrota de monstruos y, mientras Ryza completa estas tareas, recibirá gratificaciones e incluso Puntos de Habilidad. Otros personajes intrigantes dentro de la Capital Real son el talentoso herrero y cincelador, Dennis Holland; Romy Vogel, el comerciante y antiguo conocido de la isla de Kurken; y la agricultora Cassandra Cappelli, cuyo padre es dueño de una obscena cantidad de tierras fructíferas dentro del Distrito Agrícola de la Capital Real.

Ryza y sus amigos se embarcan en su aventura, en la que se encuentran con enemigos y monstruos por toda la tierra, que harán que la locura y el caos se sucedan. Los equipos incluyen ahora tres miembros de batalla y un submiembro, y, además, todos los héroes recibirán ayuda en las emocionantes batallas tácticas en tiempo real del juego, gracias a la capacidad de acumular Puntos de Acción y Carga de Núcleo. A medida que los miembros del grupo acumulen Puntos de Acción, los personajes podrán desplegar múltiples habilidades a través de la Cadena de Habilidades. Al utilizar la Cadena de Habilidades, el poder de todas las habilidades aumenta, así como la Carga de Núcleo obtenida en cada ataque, función necesaria para poder usar también los objetos, ¡lo que permitirá al jugador desencadenar ataques devastadores tales como lanzar oleadas de bombas! Además, al usar las habilidades el medidor se llena y después de que exceda una cantidad específica, el Nivel Táctico aumenta. A medida que el Nivel Táctico aumente, la cantidad de veces que los ataques habituales golpean también aumentará y los Puntos de Acción comenzarán a acumularse más rápidamente. Si el Nivel Táctico alcanza el máximo, se puede activar una técnica especial, el Impulso Fatal.

Los jugadores que adquieran una copia física de Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy durante las dos primeras semanas desde su lanzamiento recibirán un código de bonificación por la compra anticipada para conseguir el conjunto de trajes de moda de verano. Además, los usuarios que cuenten con datos de juego guardados de Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout podrán desbloquear el conjunto de trajes clásicos, entre los que se incluyen trajes para Ryza y sus amigos de la entrega anterior.

