Análisis del videojuego Pokémon Escudo Gráficos Sonido Jugabilidad Historia Duración Espada y Escudo son juegos notables que todo seguidor de la franquicia disfrutará al máximo Votación del usuario: ¡Vota el primero!

Pokémon Espada y Pokémon Escudo, el mejor lanzamiento de Nintendo Switch en España hasta la fecha. En todo el mundo, las ventas del juego superaron los 6 millones de unidades en su primer fin de semana a la venta. Hoy os dejamos el Análisis del videojuego Pokémon Escudo

La saga de videojuegos Pokémon está de enhorabuena. No solo se cumplen 20 años desde su llegada a España este mismo mes de noviembre, sino que la última entrega de su serie principal, Pokémon Espada y Pokémon Escudo, se ha convertido en el mejor lanzamiento de un juego de Nintendo Switch en nuestro país desde que la consola se lanzara en marzo de 2017. Los títulos desarrollados por Game Freak han superado en cifra el lanzamiento de juegazos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe o Super Smash Bros. Ultimate.

Pokémon es una saga que atrae a un público masivo, y por ello los desarrolladores tienen que asegurarse de cumplir con los estándares de calidad que han ido acompañando a cada entrega.

Pokémon siempre vende por su propio nombre. La primera entrega en la historia de la franquicia que iba a aprovechar un desarrollo de calidad, gracias a la potencia que ofrece Switch. Después de haber visto de lo que han sido capaces con Zelda y Mario.

El aspecto artístico del juego ha sido el apartado que más favorecido se ha visto por el cambio de generación, notablemente superior al visto en Let’s Go. Los gráficos han sido mejorados. La región de Galar nos ha parecido una pasada y lo bien que representa esa temática inglesa al estar basada en el Reino Unido. Gráficamente los Pokémon lucen de escándalo, con unas animaciones soberbias, unos ataques cargados de efectos y todo con un toque muy colorido.

El sonido es bueno y te hace sumergirte en el juego. La banda sonora es sobresaliente y nos ha dejado con unos temas que no nos cansaremos de escuchar

La jugabilidad hace que el jugador al avance rápido en el camino por llegar a ser el campeón Pokémon. Precisamente la mayor virtud de esta entrega es que todo ha sido inteligentemente agilizado para hacérselo al jugador mucho más accesible que antaño. Accesible no significa que sea fácil.

La aventura es bastante lineal. En todo momento te está indicando dónde debes ir y la libre exploración por el mapa se queda relegada a un segundo plano hasta que te pasas el juego. Lo pokemon salvajes con sigo o corriendo pueden ser evitados. Las Incursiones y las formas Dinamax han acabado siendo de lo mejor del juego.

Espada y Escudo son juegos notables que todo seguidor de la franquicia disfrutará al máximo. Han tomado decisiones en cuanto a mecánicas muy inteligentes, que agilizan procesos que anteriormente se antojaban frustrantes debido a las limitaciones tecnológicas de la época. Si eres de su público fiel o tienes niños sera una compra acertada estas navidades

A nivel mundial, sumando ventas digitales y físicas, Pokémon Espada y Pokémon Escudo logaron vender más de 6 millones de unidades en su primer fin de semana a la venta, un nuevo hito para la serie principal de videojuegos Pokémon, que ya acumula más de 240 millones de unidades vendidas en todo el mundo desde su debut en Japón en 1996 con Pokémon Edición Roja y Pokémon Edición Azul para la Game Boy original. Se da la circunstancia, además, de que Pokémon Espada y Pokémon Escudo es la primera entrega de la serie principal que debuta en consola doméstica, de modo que los Entrenadores pueden jugar en el televisor de casa y continuar la partida en la calle, gracias a la naturaleza híbrida de Nintendo Switch.

En Pokémon Espada y Pokémon Escudo, los jugadores se embarcan en un viaje por la región de Galar en el que atraparán, entrenarán e intercambiarán a un montón de Pokémon, conocerán a personajes memorables y desvelarán el misterio que se esconde detrás de los Pokémon legendarios Zacian y Zamazenta. En el área salvaje que se extiende entre las distintas ciudades y pueblos de la región de Galar, los jugadores explorarán una basta extensión de tierra llena de Pokémon con los que combatir y a los que atrapar. Formando equipo con otros tres Entrenadores en modo localo en línea en las nuevas Incursiones Dinamax los jugadores unirán fuerzas para derrotar a un Pokémon Dinamax salvaje, un gigantesco Pokémon mucho más fuerte de lo habitual.

Más información: http://www.nintendo.es