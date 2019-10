TheAwards 2019: los premios a las mejores apps y juegos móviles de España de 2019

TheAwards 2019: Conoce a las mejores aplicaciones y juego móvil en España de 2019. Too Good To Go gana el premio a la Mejor App en España de 2019

Barcelona 25 de octubre 2019.- Ayer por la tarde tuvo lugar en Barcelona la segunda edición de TheAwards, los premios a las mejores aplicaciones y juegos móviles en España 2019 organizados por la agencia de marketing de aplicaciones móviles PickASO y la herramienta App Store Optimization, TheTool.

Los premios reconocen a las mejores aplicaciones y el mejor juego del año en España, en 11 categorías de premio:

1 Premio a la Mejor App en España de 2019

10 Premios a la Mejor App por Categoría de 2019

Los ganadores de la 2ª edición de TheAwards fueron elegidos por el jurado en base a criterios de usabilidad, diseño, producto, originalidad y marketing. El jurado de TheAwards 2019 estaba formado por Caroline Ragot, co-fundadora de Women In Mobile; Elia Méndez, Directora General de la Asociación de Marketing Móvil en España; Ricard Castellet, COO en Barcelona Tech City; Xavier Bourlard, SVP Business Development Programmatic Growth en Headway y Octavi Royo, CEO de AGORA images, la app ganadora de la última edición.

Too Good To Go: Mejor App en España de 2019

Imagen: Jonathan Zarzalejo, Head of Marketing de Too Good To Go España y Pol Bernat, Head of Sales de Too Good To Go España recogen el premio como Mejor App en España de 2019.

Too Good To Go es el movimiento que lucha contra el desperdicio de alimentos. A través de la app para dispositivos móviles permite a restaurantes, hoteles, supermercados, fruterías, panaderías, entre otros establecimientos, vender su excedente diario de comida y que los usuarios puedan salvar packs sorpresa con esa comida de calidad a precio reducido. A través de ella se evita que todo lo que sobra al final del día en estos comercios sea desperdiciado.

Too Good To Go nace en 2016 en Copenhague cuando un grupo de amigos estaban disfrutando del buffet de un evento y a la finalización del mismo vieron cómo los camareros estaban tirando a la basura toda la comida que había sobrado. Una comida deliciosa, que hasta hacía cinco minutos estaban comiendo y que estaba en perfecto estado. Sin embargo, ya no sería apta para servir al día siguiente en el local. Ante esa situación, se pararon a pensar en cómo ellos podrían ayudar a evitar tanto desperdicio, que además tiene unas enormes consecuencias medioambientales. Se pusieron manos a la obra y fue así como surgió Too Good To Go.

Mascoteros : Mejor App de Compras en España de 2019

Mascoteros es el primer mobile marketplace español dedicado exclusivamente al mundo de las mascotas. Es una comunidad única con más de 300 vendedores profesionales del sector que dispone de 40.000 productos de más de 700 marcas. El objetivo de la app es acompañar a los usuarios en todas las etapas del cuidado de sus mascotas y dar respuesta a las necesidades y dudas que puedan tener.

MonkingMe: Mejor App de Creatividad y Productividad 2019

MonkingMe es la única app de música con la que los usuarios pueden escuchar y descargar música de forma gratis y legal. Música a la carta y en modo aleatorio, en múltiples dispositivos a la vez y con saltos de canciones ilimitados. La app genera ingresos a través de su moneda virtual, las Bananas que se obtienen al interactuar con publicidad no intrusiva y se utilizan posteriormente para desbloquear funcionalidades.

Bnext: Mejor App de Economía, Finanzas y Empresa 2019

Bnext es una app financiera donde los usuarios pueden centralizar toda su vida financiera. La app ofrece una alternativa a la banca para que los usuarios puedan crear una cuenta sin banco (100% móvil) que te devuelve las comisiones que otros te cobran. A través de la app los usuarios pueden: crear una cuenta, enviar y recibir dinero, controlar gastos, programa de recompensas y marketplace.

Nannyfy: Mejor App de Educación y Revistas en España de 2019

Nannyfy, es la primera app en España que conecta familias con Nannys validadas y de total confianza, ofreciendo servicios on demand y recurrentes. Validamos a todas las Nannys que desean formar parte de la comunidad mediante una entrevista estricta y que, actualmente solo pasa el 27% de los registrados/as.

Eltenedor : Mejor App de Comida y Bebida en España de 2019

ElTenedor es la app para reservar restaurantes líder en Europa, Australia y América Latina. La app te permite disfrutar de promociones exclusivas de hasta el 50% e inspirarte con más de 17 millones de opiniones de otros usuarios. A través de la app los usuarios encuentran de forma sencilla el local perfecto para cada ocasión, consultando su disponibilidad en tiempo real y reservando en pocos segundos. Además, permite descubrir la oferta gastronómica de cualquier ciudad consultando una ficha detallada de cada restaurante con fotos, sugerencias de platos y opiniones de otros clientes que ya lo han probado.

Fotocasa: Mejor App de Estilo de Vida en España de 2019

La app de Fotocasa se dirige a los usuarios que buscan una vivienda de venta o alquiler y para aquellos que quieren vender o alquilar su vivienda. Dispone de útiles herramientas que facilitan la búsqueda de vivienda como «dibuja en el mapa», los mapas de calor para saber qué zonas son las más caras o baratas para vivir o también dispone de un chat que facilita la comunicación casi al instante entre el usuario y el anunciante. Además Fotocasa es el único portal inmobiliario en España que cuenta con chat integrado en su app, además de crear alertas de búsqueda o de bajada de precio.

Blablacar: Mejor App de Movilidad y Viajes en España de 2019

BlaBlaCar es la plataforma que pone en contacto a usuarios para compartir los gastos de un trayecto común en coche. Actualmente cuenta con más de 5 millones de usuarios en España y un nuevo algoritmo de conexión de pequeñas localidades. BlaBlaCar cuenta actualmente con más de 73.000 puntos de encuentro mensuales en España.

Ourtime: Mejor App de Redes Sociales y Citas en España de 2019

Ourtime es la aplicación para solteros mayores de 50 años que desean conocer gente que comparta sus mismos intereses y manera de ver la vida. A través de la aplicación, los usuarios reciben recomendaciones de perfiles de personas afines en un entorno tranquilo y seguro. La app también permite la posibilidad de conocer a otros miembros en una de sus actividades organizadas, donde reúnen a personas con intereses similares.

Telefarmacia App: Mejor App de Salud y Bienestar en España de 2019

La aplicación permite al usuario hacer encargos de medicamentos o productos de farmacia, y recibirlos cómodamente en su domicilio. Incluidos, por primera vez para este tipo de aplicaciones, medicamentos sujetos a prescripción médica. Para hacer su encargo, el usuario tan solo tiene que hacerle una foto a su receta en papel o a su tarjeta sanitaria, en caso de receta electrónica, y el equipo de Telefarmacia se encarga de ir a la farmacia a por su medicación y se la entregan en la dirección indicada. En caso de medicamentos sin receta médica o parafarmacia, solamente tiene que indicar el nombre del producto que necesita y la app se encarga del resto.

Gladiator Heroes: Mejor Juego en España de 2019

Se trata del primer videojuego desarrollado por una empresa española, Genera Games, que engloba características propias de un juego de estrategia, lucha y gestión de ciudades y recursos. La funcionalidad más destacada es el modo multiplayer ya que ha permitido y permite que millones de jugadores de todo el mundo jueguen entre ellos y formen clanes y comunidades. El juego no es exclusivamente multiplayer ya que el jugador también puede jugar exclusivamente contra la IA del propio juego.

