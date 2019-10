Najwa Nimri dará voz a Kate Laswel en Call of Duty: Modern Warfare

Najwa Nimri dará voz a Kate Laswel en Call of Duty: Modern Warfare. La actriz encarnará a un supervisor de la CIA en su lucha para salvar al mundo, de una inminente amenaza terrorista.

Activision anuncia la participación de Najwa Nimri en el doblaje de Call of Duty: Modern Warfare. La actriz, una de las caras más conocidas de la televisión gracias a su participación en series como Vis a vis y La casa de papel, dará voz a Kate Laswell, Supervisora de la División de Actividades Especiales de la CIA, en la lucha antiterrorista. La agente, junto a un grupo de operaciones especiales, deberá detener una amenaza terrorista biológica a escala global, arriesgando su vida para salvar la de millones de personas.

“Decidí participar en este proyecto porque todo lo que tiene que ver con el mundo virtual me apasiona”, ha comentado Najwa Nimri. “Soy muy cyber. La ciencia ficción, los videojuegos… Soy una apasionada de meterse en la cápsula y abstraerse del mundo real. Me gustan los personajes que tienen que tomar decisiones extremas, y Kate Laswell me daba la oportunidad de hacerlo.”

El galardonado estudio Infinity Ward sigue trabajando enormemente en la narrativa emocional basada en los personajes, y la participación de actrices como Najwa Nimri consiguen acercar al público la historia de Modern Warfare.

Call of Duty: Modern Warfare cuenta con un lanzamiento a nivel global previsto para el próximo 25 de octubre en PlayStation 4, Xbox One y PC. El título presenta una versión para PC totalmente optimizada, desarrollada en colaboración con Beenox, que estará disponible exclusivamente en Blizzard Battle.net®, la plataforma de juegos online de Blizzard Entertainment. Call of Duty: Modern Warfare publicado por Activision, una subsidiaria propiedad de Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), y cuyo desarrollo se encuentra liderado por el galardonado estudio Infinity Ward, con soporte adicional de Beenox, High-Moon Studios y Raven Software.

Os dejamos la entrevista con declaraciones de Najwa Nimri.