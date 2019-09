Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda

Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda, ya está disponible en Nintendo Switch. La jugabilidad de Crypt of the NecroDancer se funde con los personajes, objetos y localizaciones icónicas de la saga The Legend of Zelda.

Madrid – El nuevo título de acción, aventura y ritmo Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda ya está disponible en exclusiva para Nintendo Switch, en Nintendo eShop y como código de descarga adquirible en tiendas seleccionadas. La última entrega de Brace Yourself Games combina la jugabilidad rítmica deCrypt of the NecroDancer con los personajes, objetos y localizaciones de la serie The Legend of Zelda. Se puede ver un adelanto de cómo saltan a la acción Link y Zelda, luchando contra enemigos al ritmo de la música en el tráiler “The Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda – E3 2019” mostrado en el Nintendo Direct del E3 2019, emitido el pasado martes.

En Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda, cada movimiento que haga el jugador –ya sea moviéndose, atacando, defendiendo, o usando objetos—debe hacerlo al ritmo de la música, que incluye remezclas de temas clásicos de la serie The Legend of Zelda. Los Jugadores pueden elegir entre Link o Zelda para embarcarse en su aventura, cada uno con poderes y habilidades diferentes. En el juego, se aventurarán por un mapa de un mundo generado aleatoriamente en el que zonas clásicas como el desierto o los Lost Woods variarán en composición, por lo que no habrá dos partidas iguales.

Basta con realizar un solo movimiento equivocado para que tu personaje caiga, perdiendo todas sus rupias, llaves y objetos consumibles. Para ayudar en su travesía, Link y Zelda pueden visitar el Oráculo para comprar objetos que usar en su siguiente vida con la moneda del juego.

Los que quieran jugar a Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda a su manera, también podrán elegir entre varios modos, incluido el modo Permadeath, en el que cualquier movimiento en falso podría llevarte a empezar el juego desde el principio. Este es tu viaje y no hay una única manera de enfrentarte a él.

Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda ya está disponible, en exclusiva, en Nintendo eShop para Nintendo Switch.



