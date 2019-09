Sé testigo del mejor juego de francotiradores y escucha la sinfonía creada por el galardonado compositor de Sniper Ghost Warriors Contracts

Contempla una sesión de juego Ininterrumpida de los combates, la amplia gama de herramientas a tu dispositivo y el Sistema Dinámico de Retícula en la región de Kolchack Harbor recientemente desvelada.

Escucha fragmentos de la banda sonora del juego del compositor Mikolai Stroinski.

El mes pasado los asistentes a la feria gamescom tuvieron la oportunidad de probar Sniper Ghost Warrior Contracts, experimentando el nuevo sistema de contratos. En el día de hoy, para ofrecer a los usuarios un vistazo al manto nevado que cubre el juego del estudio CI Games ha lanzado una guía del recorrido que se podría llevar a cabo en la demo de juego de la gamescom. Por otro lado, el estudio ha lanzado fragmentos de la banda sonora del juego, creada por el galardonado compositor que dio forma a la música de Sniper Ghost Warrior 3.

Puedes ver el vídeo Sniper Ghost Warriors Contracts banda sonora

Este avance del juego se centra en Kolchak Harbor, una de las cinco regiones únicas del videojuego, cada una de las cuales sirve a modo de paraíso tácito para un francotirador donde los jugadores pueden enfrentarse a encuentros de combate emergentes que nunca serán iguales dos veces. Sniper Ghost Warrior Contracts supone el regreso a las raíces de la serie e introduce el Sistema Dinámico de Retícula (cruz de la mira telescópica), estimulando a los jugadores al tiempo que ajustan la balística y las condiciones atmosféricas para llevar a cabo disparos cruciales. Este es un excelente ejemplo de ´como los Contratos continuarán proporcionando la mejor experiencia de francotiradores por la que la serie es conocida.

Este detallado avance presenta a los jugadores el nuevo ritmo de juego y otras herramientas a su disposición, como los Drones de Exploración y la Máscara de Realidad Aumentada. Para aquellos que no asistieron a la feria Gamescom, esta será una gran inclusión al nuevo Sniper Ghost Warrior Contracts, más centrado en un estilo de juego fluido. Cuenta con más de 20 contratos en las cinco regiones de juego, con esos jugadores actuando a modo de sandbox llenos de objetivos secundarios y tareas por descubrir.

En lo referente a la música en Sniper Ghost Warrior Contracts, una cara familiar se encargará de crear la sinfonía de francotiradores. Mikolai Stroinski, el premiado compositor autor de las bandas sonoras de Sniper Ghost Warrior 3, The Vanishing of Ethan Carter, y The Witcher 3: Wild Hunt y de su contenido descargable Blood and Wine, regresa como compositor para Contracts y lo celebramos lanzando algunos fragmentos de la banda sonora oficial del juego. En nuestro canal oficial de YouTube, puedes escuchar fragmentos de las composiciones “Frost”, “ Contracts Menu ” y “ I Look Forward To Working With You. ”

“Esta es solo una muestra del trabajo de Mikolai” ha afirmado Marek Tymiñski CEO de CI Games. «Un trabajo que le ha valido premios y nominaciones para los The Game Awards, DICE Awards, GDC Awards, Hollywood Music in Media Awards, Digital Dragons, y muchos más.. Estamos emocionados y honrados de trabajar con Mikolai de nuevo, mientras da vida a la experiencia Sniper Ghost Warrior Contracts con sus atractivas composiciones».

Desde su exhaustiva campaña para un jugador y el elenco de opciones multijugador, pasando por su intenso sistema de contractos basado en misiones, Sniper Ghost Warrior Contracts busca perfeccionar la sensación de observar a través de la mira de un rifle y planificar el abordaje de la misión. Prepárate para enfrentarte a la naturaleza siberiana y a todos los obstáculos medioambientales únicos que conlleva, porque Sniper Ghost Warrior Contracts te está apuntando.

Sniper Ghost Warrior Contracts se lanzará el 22 de noviembre de 2019 en el sistema de entretenimiento PS4, en Xbox One el sistema de entretenimiento y videojuegos de Microsoft y en formato Windows PC.