Tráiler de lanzamiento de The Surge 2

Tráiler de lanzamiento de The Surge 2.Un intenso juego de acción y ciencia ficción con tintes roleros.

La intensa acción RPG de The Surge 2 que mezcla los combates donde se cercenan extremidades con la exploración de un entorno posapocalítpico se mostrará con el estreno del juego el 24 de septiembre en PlayStation 4, Xbox One y PC. El estudio de desarrollo Deck13 y el editor Focus Home Interactive se complacen en ofrecer una secuela que todos puedan disfrutar, ya sea por su increíble historia y jugabilidad independientes o por cómo se construye y se desarrolla en todos los sentidos bajo la base de The Surge.

Puedes ver el tráiler en el que apreciarás un porción de acción acelerada del juego.

The Surge 2 presenta un mundo duro, de ciencia ficción y distópico que explorar y en el que sobrevivir. Crea tu propio personaje y decide cómo afrontar los intensos combates cuerpo a cuerpo, poniendo a prueba tus reacciones y las habilites de desarrollo de personajes RPG.

La profunda progresión y personalización te permitirá decidir cómo equiparte y manejar a los enemigos, con muchos añadidos sobre el juego original, incluyendo desafiantes pero gratificantes bloqueos direccionales y drones de compañía con docenas de usos. El sistema de focalización de extremidades y las ejecuciones regresan de nuevo y mejoradas, así que prepárate para apuntar, saquear y equiparte con todo lo que veas de tus enemigos.