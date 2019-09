Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Beta abierta del 26 al 29 de septiembre. Lil’ Wayne protagoniza un nuevo tráiler de acción real en la campaña de lanzamiento de Ghost Recon® Breakpoint, dirigido por David Leitch.

Arrancada ya la cuenta atrás para el lanzamiento de Ghost Recon Breakpoint, compartimos con vosotros un nuevo tráiler que resume todas las novedades que incluirá el juego. Y no son pocas… Un nuevo mundo diverso y hostil, una historia con un nuevo enemigo tan desafiante como carismático, una experiencia coop con hasta 4 jugadores, misiones, retos de supervivencia, clases, PvP desde el lanzamiento y abundante contenido post lanzamiento.

Descubre todos los detalles!

A poco más de dos semanas del esperado lanzamiento de Tom Clancy’s Ghost Recon© Breakpoint, Ubisoft ha dado a conocer un nuevo tráiler de acción real del juego, protagonizado por el artista ganador del Grammy Lil’ Wayne, y dirigido por David Leitch, de Minted Content. Además, tras la Closed Beta que tuvo lugar entre el 5 y el 8 de septiembre, Ubisoft ha anunciado una Open Beta que estará disponible pocos días antes de que se lance el juego el 4 de octubre. Todos los jugadores interesados podrán disfrutarla de forma gratuita entre el 26 y el 29 de septiembre en el sistema de entretenimiento informático PlayStation®4, la familia de dispositivos de Xbox One (incluyendo Xbox One X), y Windows PC. La precarga de la beta comenzará el 24 de septiembre a las 12:00 CEST en Xbox One, PlayStation®4 y Uplay, y el mismo día a las 17:00 CEST en la Epic Store.

David Leitch (director de Fast & Furious: Hobbs & Shaw y Deadpool 2) rodó las escenas de acción real del tráiler en Vancouver (Canadá), y Minted Content las produjo en Los Ángeles. Ubisoft ha trabajado con la agencia de publicidad de San Francisco Argonaut para desarrollar el concepto, la dirección creativa y la ejecución de la campaña “Escuadrón Lil’ Wayne”. “Ante todo, el objetivo principal de toda acción es contar una historia, y aquí estamos contando una historia con los personajes en el mundo del juego, pero también en su propio mundo real”, afirma David Leitch. “Queríamos asegurarnos de que estos personajes destacaran, y de que la acción los definiera de una manera muy concreta. Hay una mezcla muy divertida, con distintos personajes y voces muy características, y creo que hemos conseguido algo genial”.

La Open Beta de Tom Clancy’s Ghost Recon© Breakpoint ofrecerá nuevo contenido exclusivo con el que no contó la Closed Beta. Los jugadores podrán descubrir tres misiones adicionales de la historia principal, profundizando más en la misma, y a las cuatro regiones que se dieron a conocer en la Closed Beta se añaden otras dos (Nueva Argyll e Infinity). También podrán enfrentarse a sus amigos en intensas partidas competitivas de Eliminación en el modo PvP de Breakpoint, Ghost War. Estos enfrentamientos de 4 contra 4 se realizarán en mapas diseñados específicamente para estas partidas: Campamento mercenario, Puerto de Skell, Búnker de la Guerra Fría y Puerto desierto. Además, gracias a las 4 misiones diarias nuevas, los jugadores podrán completar hasta 12 misiones de facción al día durante la beta. El equipo de desarrollo del juego ha trabajado muy duro para mejorar la experiencia de los jugadores, teniendo en cuenta sus opiniones tras la Closed Beta, y ha implementado una serie de cambios que buscan lograr un contenido de la mayor calidad posible para todos. Para más información, entra en https://ghost-recon.ubisoft.com/game/es-es/beta

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint estará disponible el 4 de octubre para el sistema de entretenimiento informático PlayStation®4, la familia de dispositivos de Xbox One (incluyendo Xbox One X), Windows PC y UPLAY+, el servicio de suscripción de Ubisoft. El título también se lanzará en Stadia, la plataforma de videojuegos de nueva generación.

Acerca de Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Desarrollado por Ubisoft París*, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint es un shooter militar que pone a los jugadores en la piel de los ghosts, una unidad de élite de las fuerzas especiales estadounidenses. Ambientado en un mundo abierto variado y hostil, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint ofrece una aventura completamente nueva, que desde su lanzamiento podrás disfrutar en modo un jugador o en cooperativo con hasta cuatro personas, además de en el modo PvP.