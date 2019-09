Nostalgia y toques de Twin Peaks – La atípica epopeya de The Legend of Zelda: Link’s Awakening para Nintendo Switch

Cuando en 1993 se preparaba el cuarto lanzamiento de la saga The Legend of Zelda, esta creación de Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka ya se había convertido en uno de los buques insignia. Nadie se imaginaría en su momento que Link cambiaría tanto hasta llegar a como aparece en The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch, 2017), y aunque la mayor evolución de la saga se le atribuye popularmente a The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo 64, 1998), el auténtico despertar de Link se vivió con The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Game Boy, 1993), que se podrá revivir con el remake que estará disponible a partir del 20 de septiembre en exclusiva para Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening es un Zelda atípico. Para empezar, ¡porque aquí no hay princesa Zelda! Los creadores del juego original se tomaban este desarrollo como una actividad extraescolar, un ejercicio de relajación con un poco más de libertad creativa, y por eso se pueden encontrar detalles extraños como Goombas, Chomp Cadenas y Plantas Piraña de la serie Super Mario, enemigos con cierto parecido a Kirby, e incluso a Will Wright, creador de SimCity, como vecino de la isla.

El desarrollo original encabezado por Takashi Tezuka contaba con unos por aquel entonces jóvenes talentos como Kensuke Tanabe y Yoshiaki Koizumi, y tratando de hacer una creación más desenfadada marcaron una diferencia clave para la saga: The Legend of Zelda: Link’s Awakening fue el primer título de la serie en contar una historia más allá del viaje del héroe. La ambientación, los habitantes de la isla y la sucesión de misterios conformaron la que hoy en día es una de las entregas más especiales. Y aquí hay mucho que agradecerle… ¿a David Lynch?

En aquella época, la serie de televisión Twin Peaks era muy popular, y Tezuka quería llevar al videojuego algo similar a lo que los espectadores vivían en aquel pueblo. “Cuando nos pusimos con Link’s Awakening, quería crear algo similar, de alcance relativamente pequeño para que fuese más fácil de comprender, pero con unos personajes muy profundos e inconfundibles.”* La atmósfera extraña, la sensación constante de desconexión con la realidad, los diálogos desconcertantes con los vecinos, y quién sabe si hasta el búho que guía a Link y las estatuas que susurran pistas, pueden ser referencias al popular fenómeno creado por David Lynch y Mark Frost. ¿Los búhos no son lo que parecen?

Cada uno de los habitantes de la isla Koholint es único y peculiar, intencionadamente creados para que todos parezcan sospechosos, y muchos formando parte de una cadena de favores clave en el desarrollo del juego basada en la ‘fábula del millonario de la brizna de paja’ que posteriormente influyó en algo tan icónico como conseguir la Espada Biggoron a través de un huevo de Cucco en The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening no es solo una entrega especial. Es una entrega clásica, de las comúnmente llamadas ‘Zelda 2D’ en las que el uso de la perspectiva cenital y tanto la exploración como los puzles sobre un plano marcan la diferencia. Esta versión para Nintendo Switch no es solo el juego original llevado a una nueva consola, sino que el apartado visual ha sido completamente renovado y adaptado a la alta definición, mostrando un aspecto como de maqueta de miniaturas que resulta irresistible.

El paso de estos 26 años y el salto a una nueva consola permite también nuevas funcionalidades, como movimiento en 360°, más botones dedicados a acciones como la espada, el escudo y el sprint de las botas de Pegaso y mejoras en el mapa del juego, accesible en cualquier momento y con opciones de señalar y marcar puntos interesantes. Además, se incluye la mazmorra del color, un desafío opcional procedente de la versión ampliada del juego original para Game Boy Color: The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX.

Para despertar al Pez del Viento y liberar a toda la isla Koholint de una maldición, Link deberá encontrar los ocho instrumentos de las sirenas custodiados por las Pesadillas que se adueñan de las mazmorras. Entre medias, la magia de los Zelda más clásicos te atrapará investigando cada rincón de la isla, descubriendo todos sus secretos y recolectando contenedores de corazón y caracolas escondidas que aumentarán las posibilidades de éxito del héroe.

Hay numerosos secretos y coleccionables añadidos con respecto a la entrega original, así que hasta los más veteranos se encontrarán con nuevos retos. Por si fuera poco, el juego incluye desde el principio la opción de jugar en Modo Héroe, un nivel de dificultad mayor en el que Link recibe el doble de daño y los objetos de curación son muchos más escasos.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening para Nintendo Switch cuenta también con un creador de mazmorras. Combina diferentes tipos de salas con puzles, enemigos y tesoros para ponerte a prueba con un desafío de posibilidades infinitas, ¡o para poner a prueba a tus amigos! El juego también es compatible con amiibo de personajes de la saga The Legend of Zelda que además de desbloquear nuevas salas especiales para la creación de mazmorras, permiten guardar una mazmorra para transferirla a la partida de otra Nintendo Switch. La nueva figura amiibo de Link de The Legend of Zelda: Link’s Awakening** (disponible desde el 20 de septiembre) permite también conseguir un panel con el efecto de Link tenebroso.

Redescubre la magia de una de las entregas más especiales de la saga The Legend of Zelda con la llegada de The Legend of Zelda: Link’s Awakening para Nintendo Switch, el 20 de septiembre. Un gran punto de partida para la iniciarse en la saga o un nuevo paso para vivirla de forma diferente, que puedes jugar como y donde quieras en todos los modelos de la familia Nintendo Switch, también en la nueva Nintendo Switch Lite, disponible también a partir del 20 de septiembre.