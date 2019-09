Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout

Crea tu base de operaciones en Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout.Emprende una aventura para salvar tu hogar de la oscuridad que acecha

KOEI TECMO Europe y GUST Studios han detallado hoy el nuevo e intrincado sistema Secret Hideout (escondite secreto) de Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, su próxima producción JRPG. En el papel de la alquimista en ciernes Ryza y su pícaro grupo de amigos parten en busca de aventuras, se enfrentarán a una gran cantidad de desafíos que deben superar. Una serie de circunstancias lleva al grupo a las profundidades de la misteriosa Mina Sunken, un entorno profundo y seco que alberga algo potencialmente malvado, una puerta que conduce a otro mundo.

Puedes ver el vídeo del juego mostrado en la pasada feria del TGS en el siguiente enlace:

Para prepararse para su desgarrador viaje para salvar su tierra natal de lo que sea que está al acecho en esta tierra lejana, Ryza y sus amigos crean un escondite secreto como nueva base de operaciones. Como joven alquimista en ciernes, Ryza tendrán que asegurarse de practicar diligentemente la síntesis entre su viajes, cuanto mayor sea su nivel de alquimia, más útiles serán sus artículos para futuras aventuras. Además, los jugadores también podrán utilizar el fascinante nuevo sistema de recolección desde su escondite para crear nuevas tierras que explorar; pueden utilizar también la Forja para crear nuevas armas perfectas para enemigos más duros; y la Duplicación de Artículos para diseñar fácilmente una variedad de artículos consumibles para su aventura.

El escondite secreto de Ryza no estaría completo si no fuera personalizado. Los jugadores podrán remodelarlo y personalizar muchas de las características del escondite que reflejen su personalidad al encontrar diversos objetos por el mundo y llevarlos de vuelta a la base. Ryza y su equipo verán aumentadas sus estadísticas en función de cómo ha sido remodelada su base y estas se utilizarán de forma estratégica para garantizar útiles aumentos de estadísticas en el campo durante la batalla. No todas estas características estarán disponibles de inmediato: a medida que los usuarios experimenten más contenidos del argumento del juego desbloquearán estas útiles habilidades que les impulsarán en su aventura.