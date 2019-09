Anunciado el listado de canciones y un nuevo modo para Let’s Sing 12. Confirmado el listado oficial de temas disponibles en Let’s Sing 12 y desvelado un nuevo modo juego para hasta 8 jugadores.

Ravenscourt y Voxler han anunciado hoy el destacado listado de canciones para Let’s Sing 12, la próxima entrega de la aclamada por la crítica y exitosa saga Let’s Sing. Los jugadores pueden elegir entre sus éxitos favoritos para convertirse en las superestrellas de sus sueños. Y eso no es todo. Démosle la bienvenida al modo “Let’s Party”.

En la modalidad “Let’s Party”, 8 jugadores, 2 equipos y modos de juego elegidos al azar llevarán al siguiente nivel la fiesta Let’s Sing. Y, por si fuera poco, también puedes jugar a este modo con una sola consola en red local con tus amigos. Al conformarse 2 equipos de hasta 4 jugadores, solo se necesitarán dos micrófonos.

¡Todo comienza con la primera nota musical! ! Canta como un solista superestrella o con tus amigos y seguidores para liarla en cualquier fiesta! Con 35 temas disponibles de artistas como Morat con “Cuando nadie ve”, Ozuna x Manuel Turizo con “Vaina loca“, Aitana y su “Teléfono”, Beret con “Te echo de menos” y Juan Magán ft. Mala Rodríguez con “Usted”. Let’s Sing 12 ofrece algo para todos los que quieran convertirse en superestrellas. ¡Pero eso no es todo! También incluyen grandes éxitos como el “Calma (Remix)” de Pedro Capó y Farruko, junto al tema “The Show Must Go On» de Queen, y muchos más.

Let’s Sing 12 se lanzará el 25 de octubre en el sistema de entretenimiento PlayStation®4 y en la consola Nintendo Switch™ . La versión con dos micrófonos para Switch se comercializará el 15 de noviembre. Las versiones sin micrófono cuenta con un precio de venta recomendado de 39,99 €, el conjunto con dos micrófonos tiene un pvpr de 59,99 €.ializará el 15 de noviembre. Las versiones sin micrófono cuenta con un precio de venta recomendado de 39,99 €, el conjunto con dos micrófonos tiene un pvpr de 59,99 €.

Listado de canciones

Ava Max Sweet but Psycho Calvin Harris & Dua Lipa One Kiss Marshmello & Anne-Marie FRIENDS Rita Ora Let You Love Me Rudimental ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen These Days Robin Schulz ft. Erika Sirola Speechless Jonas Blue ft. Jack & Jack Rise Dean Lewis Be Alright Mabel Don’t Call Me Up George Ezra Shotgun Imagine Dragons Natural Lewis Capaldi Someone You Loved Lukas Graham Love Someone Bruno Mars That’s What I Like Selena Gomez x Marshmello Wolves James Arthur Say You Won’t Let Go Kungs vs Cookin’ on 3 Burners This Girl Sean Paul ft. Dua Lipa No Lie Shawn Mendes Stitches Nelly Furtado Maneater Linkin Park Numb Robbie Williams Angels Spice Girls Wannabe Queen The Show Must Go On Bon Jovi You Give Love a Bad Name Aitana Teléfono Aitana y Ana Guerra Lo malo Ozuna x Manuel Turizo Vaina loca Pedro Capó y Farruko Calma (Remix) Beret Te echo de menos Juan Magán ft. Mala Rodríguez Usted Zion y Lennox La player Morat Cuando nadie ve

Características principales:

Sólida lista de canciones con 35 éxitos españoles e internacionales, además de los videos musicales originales.

Canta en solitario o con hasta 4 jugadores.

PS4: elige entre un máximo de 4 Smartphones o 2 micrófonos por USB + 2 auriculares o 2 micrófonos USB + 2 micrófonos de SingStar.

Switch: elige entre un máximo de 4 Smartphones, 2 micrófonos por USB y 1 auricular

Seis apasionantes modos de juego: ‘Clásico’, ‘Mixtape 2.0’,’feat.’, ‘Jukebox’, ‘World Contest” y “Let’s Party”.

¿No tienes un micrófono a mano? No importa , con la aplicación Let’s Sing Microphone, puedes transformar tu smartphone en un micrófono de inmediato.

Sube en las listas online y consigue más canciones en tiendas como ‘Best of 90’s’, ‘Party Classics’ y mucho más.

Los modos de juego:

Clásico : interpreta en solitario o junto a tus amigos. Acertar con las notas correctas te permitirá anotarte el mayor número de puntos, ¿podrás batir la puntuación más alta?

interpreta en solitario o junto a tus amigos. Acertar con las notas correctas te permitirá anotarte el mayor número de puntos, ¿podrás batir la puntuación más alta? : ¡encuentra tu pareja perfecta! Cuanto mejor cantéis juntos, mayor será vuestra “puntuación de compatibilidad”. Canta con amigos y familiares o también forma equipo con tu ídolo en el modo ara un solo jugador.

¡encuentra tu pareja perfecta! Cuanto mejor cantéis juntos, mayor será vuestra “puntuación de compatibilidad”. Canta con amigos y familiares o también forma equipo con tu ídolo en el modo ara un solo jugador. World Contest: ¡conquista el mundo! Intenta llegar a la cima y alcanzar el primer puesto de las listas online o simplemente diviértete con tus amigos. Elige un jugador al que quieras desafiar e intenta derrotar a otros cantantes online. El juego muestra el rendimiento de los otros jugadores como si estuvieran cantando juntos.

¡conquista el mundo! Intenta llegar a la cima y alcanzar el primer puesto de las listas online o simplemente diviértete con tus amigos. Elige un jugador al que quieras desafiar e intenta derrotar a otros cantantes online. El juego muestra el rendimiento de los otros jugadores como si estuvieran cantando juntos. Mix Tape 2.0: mezcla diferentes extractos de canciones con este innovador modo de juego. Cada mezcla se genera dinámicamente y, por lo tanto, garantiza una lista de reproducción que nunca se repite y resulta muy divertida. Crea tus propias recopilaciones de canciones favoritas con el creador.

mezcla diferentes extractos de canciones con este innovador modo de juego. Cada mezcla se genera dinámicamente y, por lo tanto, garantiza una lista de reproducción que nunca se repite y resulta muy divertida. Crea tus propias recopilaciones de canciones favoritas con el creador. Jukebox : relájate antes de tu sesión de canto con una lista de canciones para tu próxima fiesta genial.

relájate antes de tu sesión de canto con una lista de canciones para tu próxima fiesta genial. Let’s Party: 8 Players, 2 Teams and randomly chosen game modes will bring the Let’s Sing party factor to the next level. And that’s not all, you can also play this mode with only one console locally with your friends. Two teams up to 4 players with two mics!

El producto

Título: Let’s Sing 12

Plataformas: PlayStation 4 / Nintendo Switch

Género: musical / Karaoke

Jugadores: 1 jugador / de 1 a 4 jugadores locales

Desarrollador: Voxler

Editor: Ravenscourt

PEGI: +12,

Fecha lanzamiento: 25 de octubre / 15 de noviembre (Switch 2 micrófonos)

PVPr: juego solo 39,99 € 2 micrófonos: 59,99 €