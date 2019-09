Las estrategias de batalla en Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout

Descubre nuevos y maravillosos lugares de reunión y comparte tus descubrimientos con otros alquimistas

En el día de hoy, KOEI TECMO Europe y GUST Studios han desvelado emocionantes detalles nuevos del estilo de juego de su próxima producción Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. Los aspirantes a alquimistas no solo encontrarán un renovado sistema de batalla mientras emprenden su viaje con la adolescente Ryza y su pícaro grupo de amigos, sino que también podrán obtener nuevos lugares de reunión especiales para explorar y compartir.

Para ilustrar las nuevas estrategias de batalla del juego, Koei Tecmo ha distribuido un nuevo tráiler.

Durante su búsqueda de aventuras, Ryza y su grupo descubrirán nuevos lugares exóticos, incluidos aquellos que ellos mismos han creado. En Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideoutlos jugadores pueden obtener frascos especiales, que se pueden combinar con otros objetos en el sistema de síntesis del juego para crear abundantes lugares de reunión nuevos repletos de materias primas. En función de qué ingredientes se utilizan en el proceso de síntesis, el entorno puede cambiar drásticamente. Por ejemplo: la Esencia de Plantas puede crear una fantástica área forestal; mientras una Bomba puede dar lugar a un peligroso campo volcánico rebosante de lava. Una vez se ha creado el entorno, se incluye una contraseña de cuatro caracteres a la zona, que se puede mostrar y compartir con amigos o en redes sociales, permitiendo que otros jugadores exploren directamente el mismo área.

En estas impresionantes localizaciones habitan criaturas y enemigos contra los que Ryza y sus amigos tendrán que luchar. Utilizando un remozado sistema de batallas tácticas en tiempo real,las batallas ahora progresarán incluso mientras se seleccionan las acciones del personaje. En Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, poner en práctica las destrezas, los ataques críticos o utilizar las habilidades fuera del turno del jugador mediante la técnica de Acciones Rápidas, agotará los Puntos de Acción del jugador. Estos puntos, se comparten entre todos los miembros del equipo, por lo que es extremadamente importante utilizarlos estratégicamente en batalla para obtener ventaja. A medida que el medidor de puntos de acción se llena, los jugadores también aumentarán su nivel en batalla conocido como Nivel Táctico. Cuando mayor sea el nivel táctico de un equipo, más poderosos ataques podrán utilizar, lo que también les permitirá llevar a cabo combos especiales.

A lo largo de la batalla, los miembros del equipo también podrán realizar Órdenes de Acción a otros miembros del grupo. Estas órdenes solicitarán al jugador realizar acciones específicas tales como “ejecutar un ataque físico”. Si se sigue la orden, el personaje que la dio realizará un ataque de seguimiento con una habilidad ponderosa y ésta no consumirá nada de los Puntos de Acción; permitiendo a los usuarios utilizarlos a su voluntad para efectuar golpes fuertes que les ayuden a vencer incluso a los más despiadados enemigos.

Para mostrar estas nuevas y emocionantes características de juego, así como la gran aventura de Ryza, KOEI TECMO Europe ha lanzado un fascinante nuevo tráiler. Además ha distribuido un nuevo elenco de pantallas que permitirán a los jugadores hacerse una mejor idea de las nuevas y fascinantes estrategias de batalla que podrán utilizar en el fragor de la batalla.