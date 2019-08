El Zinogre hace su entrada triunfal en Monster Hunter World: Iceborne.El temible Zinogre hará de las suyas en la esperada expansión

El nuevo tráiler ofrece imágenes de cada variante de los monstruos, las subespecies y los Dragones Ancianos desvelados hasta ahora

CCapcom ha lanzado hoy un nuevo tráiler que muestra detalles “impactantes” de Monster Hunter World: Iceborne, la esperada expansión descomunal del mayor superventas de Capcom de todos los tiempos, Monster Hunter: World. El vídeo desvela el regreso de Zinogre, el wyvern lobo del trueno favorito de los fans e incluye un nuevo aspecto para el Dragón Anciano Namielle, que despacha poderosos ataques de agua. Además, el último tráiler está repleto de imágenes de cada variante de los monstruos, los nuevos, los favoritos de los fans que regresan, las subespecies y los Dragones Ancianos que han sido desvelados (hasta ahora) para Iceborne.

Puedes ver el tráiler El Zinogre hace su entrada triunfal en Monster Hunter World: Iceborne

Zinogre es el último monstruo añadido al elenco de la descomunal expansión, listo para desafiar a los cazadores con sus ataques electrizantes. Los jugadores necesitarán sus habilidades de Rango Maestro y extremar las precauciones cuando Zinogre active su estado de supercarga para poder derrotar con éxito a esta bestia atronadora. El tráiler también ofrece el primer aspecto detallado deNamielle, un nuevo Dragón Anciano que tiene el poder de invocar el agua a su voluntad y desatar ataques de alta presión sobre los cazadores desprevenidos. Los jugadores deben proceder con precaución y no subestimar la apariencia brillante y multicolor de este segundo Dragón Anciano que se ha descubierto en Iceborne. Los cazadores contarán con una colección de nuevos monstruos y subespecies cuando se lance la expansión masiva y ¡aún hay más por desvelar!.

Antes del estreno global en consolas de la expansión masiva Monster Hunter World: Iceborne el próximo 6 de septiembre, los cazadores tienen la oportunidad de probar el juego en las próximas sesiones beta para PlayStation®4 y Xbox One. La beta de Monster Hunter World: Iceborne para PlayStation®4 estará disponible para todos los usuarios de PS4™ desde las 09:00 horas del viernes 30 de agosto hasta las 08:59 del lunes 2 de septiembre. A continuación estará disponible para Xbox One, desde el lunes 2 de septiembre a las 09:00 horas hasta las 08:59 horas del jueves 5 de septiembre. Las opciones de precarga estarán disponibles un par de días antes del inicio de cada período de prueba beta. No es necesario el juego base Monster Hunter: World para participar en estas sesiones de prueba.

Esta sesiones de beta previas serán la última oportunidad para que los cazadores ganan hasta cuatro paquetes de elogios especiales al completar cada misión de la beta por primera vez. Estos conjuntos de elogios incluyen contienen útiles objetos consumibles que estarán disponibles para su utilización en la versión completa de la expansión Iceborne cuando se estrene.

La expansión

Iceborne incluirá multitud de nuevos monstruos y subespecies que retarán a los cazadores, y hoy, dos nuevas especies se han agregado a la enorme variedad que presenta la expansión. Regresa el Wyvern Bruto Brachydios, uno de los favoritos de los fans, conocido por su explosivo ataque farragoso, al tiempo que Namielle, un misterioso Dragón Anciano totalmente nuevo, desata su poderoso ataque con agua. También se muestran nuevos detalles sobre el nuevo gran monstruo Velkhana. El aliento glacial de este Dragón Anciano puede provocar fallas heladas formando un entorno de batalla que ofrece oportunidades fascinantes para que los cazadores creen sus estrategias.

Todos los cazadores, tanto de World como de Iceborne, recibirán una armadura protectora gratuita como parte de pack de expansión que se lanza el 4 de septiembre. Esta armadura mejorada ofrece mayor protección y habilidades para ayudar a los cazadores a sobrevivir en el Nuevo Mundo. La lustrosa armadura podrá equiparse desde el principio del juego World, y está especialmente destinada para ayudar a los nuevos cazadores a progresar a través de la historia principal.

Otra de las nuevas características del juego en la saga y abierta a todos los jugadores es el Ayudante de Cazador, que radica en ayudar a jugadores de nivel bajo y alto proporcionando incentivos adicionales a la comunidad por ayudar a colegas cazadores. Los jugadores que proporcionen ayuden serán premiados con Pendientes y Trofeos por asistir a otros cazadores de menor nivel.

La próxima expansión Iceborne llegará al sistema de entretenimiento PlayStation®4 y a la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo Xbox One X, el próximo 6 de septiembre de 2019, con un estreno en formato PC prevista en enero de 2020.

Se requiere el juego principal Monster Hunter: World y aunque los usuarios de Iceborne podrán disfrutar de algunas de las opciones de juego tales como el Slinger y las actualizaciones de armas de inmediato, deberán completar la historia principal del juego hasta alcanzar el ranking de cazador 16 para acceder a la nueva historia y misiones de Iceborne.

Para los actuales usuarios del juego, la expansión Monster Hunter World: Iceborne ya está disponible para su reserva como descarga digital con un precio de venta recomendado de 39.99€. Para los recién llegados, la Master Edition de Monster Hunter: Iceborne incluye tanto el juego principal como la expansión Iceborne disponible para su reserva anticipada en tiendas con un precio de venta recomendado de 59,99€. Aquellos que reserven el juego en las cadenas de tiendas adscritas a la promoción, se llevarán una steelbook ilustrada con los nuevos monstruos.

¡Feliz caza!

Disfruta de las nuevas sesiones beta para PS4 y XBox One en la antesala de su estreno. Con cuatro misiones, incluido el mítico Dragón Anciano Velkhana.