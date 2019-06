Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry para PlayStation 4 y Nintendo Switch ya disponbile

EL IRREVERENTE LARRY LAFFER ESTÁ DE VUELTA. UNA SINGULAR AVENTURA, CON UNA PARTICULAR ESTILO Y HUMOR ÚNICOS

Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry ya está disponible para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Después de que el adorable rompecorazones del traje blanco conquistara a los usuarios de PC el pasado mes de noviembre, los usuarios de PlayStation 4 y Nintendo Switch podrán disfrutar del inigualable carisma de Larry Laffer. Assemble Entertainment celebra el día de estreno.

El personaje Larry Laffer llega de nuevo a las tiendas con Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry para PlayStation®4 y Nintendo Switch. Una aventura de estilo point & click desarrollada por el estudio alemán CrazyBunch.

Las aventuras del protagonista Larry Laffer – un hombre calvo, que habla siempre con un doble sentido y viste un traje propio de un hombre de unos 40 años, – comenzaron a finales de los años ochenta con el primer juego “Larry” desarrollado Sierra Entertainment. Desde el comienzo de la franquicia, la historia se centra en Larry y sus intentos, la mayoría sin éxito, de seducir a mujeres atractivas en todo el mundo. El humor muy especial de la historia y el nuevo estilo de gráficos 2D dibujados a mano son razones suficientes para que la versión para PC/Mac de las nuevas aventuras de Larry, que ya está disponible, haya sido aclamada por la crítica y premiada con varios galardones.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento en el siguiente enlace:

“¡Preparaos, chicas! Estoy a punto de regresar con Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry, una aventura que, por capricho del destino, me traslada desde finales de los 80 hasta nada menos que a 2019. ¡Madre mía, cómo ha cambiado el panorama! Está claro que mi concepto ochentero del mundo y las mujeres choca más con la realidad de estos tiempos que los pechos de una rubia maciza entre sí cuando corre por la playa, pero aun así estoy preparado para darlo todo en el siglo XXI”. En este juego de pulsar con el ratón, que yo calificaría de estilo tradicional, veréis cómo me enamoro perdidamente de Faith, la secretaria buenorra del jefe de Prune, una multinacional tecnológica de éxito. Como ahora se lleva eso de ligar en el mundo digital, lo primero que haré será poner a punto mi perfil de Timber, una app a la última y absolutamente impres-cindible que me permite tener citas con tías, satisfa-cer sus necesidades y mejorar mi puntuación en la plataforma. Y entre una cosa y otra siempre puedo mirar fotos de chicas en bikini en Instacrap. ¡Creo que me lo voy a pasar teta en 2018!

Características principales

· Leisure Suit Larry vuelve en 2019: sí, has leído bien.

· Explora un mundo no lineal, diseñado al detalle y ambientado en 2019 con más de 30 escenarios dibujados a mano.

· Utiliza Timber, una app con un innovador sistema de ligoteo que te permitirá quedar con chicas, mejorar tu puntuación en la plataforma y, en última instancia, conquistar a Faith, la mujer de tus sueños.

· Resuelve acertijos e interactúa con más de 30 personajes dibujados a mano.

Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry para PlayStation 4 y Nintendo Switch ya disponbile para PS4 y Switch.

Título: Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry

Plataforma: PlayStation®4, Switch Género: aventura Desarrollador: CrazyBunch

Coeditores: Deep Silver, Assemble Entertainement

Idioma: Manual y textos en castellano PEGI: +18

Fecha de Lanzamiento: 19 junio de 2019

PVPr: 39,99 € Web oficial: https://www.crazybunch.biz/games/leisure-suit-larry-wet-dreams-dont-dry/