Empieza tu aventura con Collection of Mana, disponible ya para Nintendo Switch

Square Enix Ltd. infunde nueva vida a la saga Mana gracias al anuncio del remake completo de Trials of Mana™,completamente reconstruido con combates de rol y acción mejorados, sistemas de niveles y de habilidades y modernos gráficos en 3D. Esta entrega estará disponible a principios de 2020 para Nintendo Switch™, sistema de entretenimiento informático PlayStation®4 y STEAM®.

Trials of Mana es un remake de alta definición de la tercera entrega de la franquicia Mana, que anteriormente solo se había puesto a la venta en Japón en 1995 con el nombre de Seiken Densetsu 3. Trials of Mana cuenta la historia de seis héroes en su lucha por derrotar a los monstruos de la destrucción que desean conquistar el mundo mientras el poder del Mana está debilitado. Los jugadores pueden personalizar su grupo de tres personajes eligiendo entre un total de seis para vivir historias diferentes.

El tráiler de anuncio de TRIALS OF MANA está disponible en

https://youtu.be/T5XV3P2wjL0

SQUARE ENIX también ha anunciado que Collection of Mana ya está disponible mediante descarga digital en Nintendo eShop. Collection of Mana transportará a los jugadores al fascinante mundo de la saga Mana con la versión original de los tres primeros títulos, FINAL FANTASY® Adventure/Mystic Quest, Secret of Mana y, por primera vez en occidente, Trials of Mana. Esta recopilación de tres juegos ahora incluye una útil función de guardado rápido y permite a los jugadores vivir las aventuras con amigos gracias al modo multijugador local, tanto paraSecret of Mana (hasta 3 jugadores) como para Trials of Mana (hasta 2 jugadores).

El remake de TRIALS OF MANA estará disponible en Nintendo Switch™, PlayStation®4 y STEAM® a principios de 2020. COLLECTION OF MANA está disponible de manera digital en Nintendo Switch™ desde hoy, y la edición física limitada a partir del 27 de agosto de 2019.

