Virtua Racing y Wonder Boy: Monster Land llegarán a Nintendo Switch. Disfruta de las últimas incorporaciones a la línea SEGA AGES

¡Virtua Racing y Wonder Boy: Monster Land son el próximo conjunto de títulos que se unen a la línea SEGA AGES el próximo 27 de junio!

SEGA AGES Virtua Racing toma el venerado clásico y ofrece una revisión espectacular con framerate mejorado, una distancia de dibujado mucho mayor, matchmaking online (y tablas de clasificación) y una nueva mecánica ‘Replay’ que no existía en la versión original. Además, el juego también admite el modo multijugador local SIMULTÁNEO de hasta 8 jugadores, por lo que puedes reavivar esa experiencia arcade con tus amigos.

SEGA AGES Wonder Boy: Monster Land contiene varias mejoras notables, como la función “Power Up New Game” (New Game Plus) que puede habilitarse en cualquier momento, incluso si no has superado el juego, lo que te permite reiniciar después de un Game Over con el mismo equipo. También hay 3 nuevos modos de desafío (ataques de tiempo Sphinx y Monster Castle además de ataques de puntuación Fire Ball), tablas de clasificación online, una función de repetición y un “Money Hungry Mode”. Este último modo permite a los jugadores aumentar el valor de cualquier oro oculto agitando rápidamente el joystick hacia adelante y hacia atrás. Mientras que el error involuntario está habilitado de forma predeterminada aquí, el “Money Hungry Mode” lo deshabilita para el verdadero hardcore.

Sobre Virtua Racing

Toma el control de un coche de Fórmula 1 y compite contra los mejores pilotos del mundo en la primera reproducción fiel del clásico arcade. Elige entre el modo de carrera normal que cuenta con carreras de cuatro a cinco vueltas, o pon a prueba tu resistencia completando 20 vueltas en la carrera del Gran Premio. El rendimiento de tu automóvil se verá afectado cuanto más tiempo conduzcas, así que asegúrate de planear cuidadosamente tu estrategia en boxes para que puedas tomar el podio.

Sobre Wonder Boy: Monster Land

Después de la derrota del malvado rey, el reino de Wonder Land fue un paraíso… por un tiempo. La paz se rompió cuando un feroz dragón llegó sin previo aviso y se apoderó de Wonder Land con un enjambre de monstruos malvados y monstruosos, convirtiendo la tierra, una vez pacífica, en la completamente caótica Tierra de los Monstruos. Al darse cuenta de que es la última esperanza de Wonder Land, Wonder Boy emprende un viaje increíble para librar al país de los monstruos y derrotar al malvado e “invencible” dragón.

Virtua Racing y Wonder Boy: Monster Land estarán disponibles individualmente en la Nintendo Switch eShop en América y Europa el próximo 27 de junio a 7,99 $ con precios acordes en Europa.