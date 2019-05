La nube es el futuro del videojuego según Phil Harrison director de la división Google Stadia

Hace unos meses Google dio a conocer el nuevo servicio de videojuegos bautizado como Google Stadia. Esta nueva plataforma creada por los de Mountain View pretende establecer las bases para un futuro de la industria de los videojuegos en la nube. Aunque su idea no ha quedado del todo clara, y todavía tenemos algunas incógnitas importantes, el director de la división Google Stadia ha querido dar algunas explicaciones.

Google ha anunciado que «pronto» -este verano- dará los detalles más importantes de su servicio en streaming Stadia, su juego en la nube. La compañía no ha confirmado su presencia en el E3 2019, pero la información se podría conocer a finales de junio o en julio.

De este modo, Phil Harrison, en una entrevista realizada con el medio The Verge, reveló que la compañía no hablará del modelo comercial que seguirá Google Stadia hasta este verano, por lo que hasta entonces no sabremos si se trata de un servicio de suscripción o ha sido ideado más como otro modelo diferente. Durante la entrevista, Harrison indicó que Google nunca construirá una pieza de hardware enfocado al mundo gaming (como una consola), ya que afirma que “hemos roto el techo dándole a los desarrolladores todo el centro de datos, y siendo totalmente independientes de un dispositivo físico. No, no necesitamos una consola, y esa es la clave”.

En la entrevista, el director de Google Stadia sacó pecho con la tecnología de computación que la compañía ha dispuesto para esta nueva plataforma, indicando que se trata de uno de los centros de datos más potentes que se encuentran disponibles ahora mismo en la industria de los videojuegos.

Nos falta saber el precio, el catálogo de juegos y el lanzamiento -sabemos que será 2019, al menos en ciertos territorios como Europa, Estados Unidos y Canada.

Entre las editoras de videojuegos que han confirmado su apoyo encontramos varias importantes 2K Games, id Software –Doom Eternalestará jugable-, Q-Games, Square Enix –Rise of the Tomb Raider que tendrá compatibilidad completa con Google Assistant-, Tequila Works y Ubisoft -el juego protagonista de la presentación fue Assassin’s Creed Odyssey.