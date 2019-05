Análisis Days Gone, juego exclusivo de Playstation 4 Gráficos Sonido Jugabilidad Duración Historia Vemos un juego muy interesante. Es muy divertido, hasta que tiene ratos de terror. Los efectos climáticos lo mejor. Votación del usuario: 5 ( 1 votos)

Hace unos días fue lanzado Days Gone, juego exclusivo de Playstation 4, que fue anunciado en 2016 y es uno de los grandes títulos que tendrá la consola durante este 2019. La gran esperanza del catálogo exclusivo de PS4 para este comienzo de 2019 ya está entre nosotros, y ha llegado el momento de someterla a examen en nuestra web Frikipandi.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia el 26 de abril la llegada de Days Gone, el esperado videojuego desarrollado por el legendario estudio estadounidense Bend Studio, que traslada al jugador a un mundo post- apocalíptico devastado por una pandemia mundial. El juego está disponible desde hoy, en exclusiva para PlayStation®4, en los puntos de venta habituales en formato físico y en PlayStation®Store en formato digital, en dos ediciones distintas y con un PEGI 18.

Days Gone transporta al jugador a un futuro post-apocalíptico definido por la frase “el mundo contra ti”. El protagonista del título es Deacon St. John, un cazarrecompensas que explora este mundo abierto en su moto luchando contra los “engendros”, humanos infectados por un virus que los ha convertido en criaturas salvajes y hambrientas, dos años después de una devastadora pandemia mundial. La supervivencia será la clave en este nuevo juego cuyos protagonistas deberán enfrentarse a terribles peligros y encontrar una razón para vivir en circunstancias muy adversas.

Además, el título cuenta con un fuerte componente narrativo debido a los sentimientos de pérdida y arrepentimiento que arrastra Deacon. En este sentido, la relación personal del protagonista con su inseparable amigo Boozer, y el tormento que sufre recordando el pasado de Sarah, su mujer, tendrán un peso muy significativo a lo largo de la trama

Ubicado en el hermoso desierto volcánico del Pacífico Noroeste, Days Gone es un juego de acción y aventuras de mundo abierto en el que asumes el papel de Deacon St. John, un Drifter y cazarrecompensas que prefiere arriesgarse a los peligros de el camino roto que vive en uno de los campamentos silvestres «seguros». El juego se desarrolla dos años después de una pandemia global que ha eliminado a casi todos, pero transformó a millones de personas en lo que los sobrevivientes llaman Freakers: criaturas salvajes y sin sentido, más animales que humanos, pero muy vivos y en rápida evolución. Formados por cientos de Freakers individuales, Hordes comen, se mueven y atacan juntos, aparentemente como uno solo.

Algunas Hordas recorren las carreteras por la noche, mientras que otras han encontrado una fuente de alimento que la mantiene en un solo lugar. Las habilidades aprendidas en su vida anterior como un motorista fuera de la ley le han dado a Deacon una ligera ventaja en la lucha que parece interminable para mantenerse con vida. ¿Pero será suficiente?

Days Gone nos plantea en un mundo post-apocalíptico, el cual se encuentra plagado de Freakers, humanos y bestias que fueron víctimas de una infección y se transformaron en algo muy similar a los zombies.

La trama del juego, sin duda toma elementos de otros juegos, como es el caso de The Last of Us, aunque en esta ocasión, nos presenta un mundo abierto que podemos explorar a libertad, y con variadas misiones a realizar.

En cuanto a la historia, esta se encuentra bien construida, y se desarrolla de buena manera con recuerdos del pasado y nuevos sucesos, los que mantienen atrapado al jugador y con ganas de saber más.

La duración de juego es correcta, ya que nos dará para unas 30 horas de juego, con 6 horas de cinemáticas.

Cuando uno juega a Days Gone, siente que la verdadera pareja de Deacon no es Sarah, sino su motocicleta para mantenerse con vida. Es nuestro mayor aliado a lo largo de la aventura, y se establece una total relación de dependencia entre el protagonista y su vehículo. Al final la puedes personalizar, y sobre todo buscar gasolina para ir de un lado a otro, para ir pasando las misiones, ya que te permite viajar de un punto a otro del mapa.

El juego está en desarrollo utilizando el motor Unreal Engine 4. Los gráficos lucen bien gracias a un motor muy probado en Plastation 4 y en la PS4 Pro lucen mejor. El parche 1.04 ha solucionado algunas deficiencias técnicas que hacía bajar el frame rate del juego y ahora esta todo mucho más constante gracias a la actualización. La mayoría de los problemas desaparecieron. Gráficos pues en la línea de los exclusivos de PS4 que pusieron muy buen nota en los anteriores triple A. Una pasada sobretodo el escenario y paisajes y las caras de los personajes. Los ciclos día/noche y sus efectos climatológicos son de lo mejor. Los charcos y la nieve lucen muy realistas.

El sonido es inmersivo y te hace meterte en la historia y es mucho mejor jugar con auriculares. Hace que te sientas siempre en peligro, la moto y las voces emuy buenas, el sonido de la naturaleza. Además está doblado al español. Algo que siempre sube la nota. Además, la banda sonora de Days Gone, compuesta por el músico estadounidense Nathan Whitehead, ya ha sido publicada al completo y puede ser disfrutada en Spotify

La jugabilidad fluida y muy buena, he de decir que me a costado un poco acostumbrarme a los controles pero cuando te acostumbras está perfecta. Tiene una muy buena juugabilidad como cualquier triple A de Playstation.

Vemos un juego muy interesante. Es muy divertido, hasta que tiene ratos de terror. Se disfruta matando locos y otros seres, y la moto y su funcionalidad lo hacen diferente. Para mi es uno de los mejores de este genero ( me refiero al los juegos de zombis/freaker).

En resumen, Bend Studio me a impresionado. El excelente combate de matar zombies y es divertido. La moto se integra con una historia. Me encantan las hordas de zombis y los efectos climáticos están muy logrados. Entretiene aunque no inventa nada nuevo. Es un juego muy notable. El juego es algo repetitivo, y en el cual la libertad de movimiento por el mapa sirve para destruir nidos, zombies y freakers, recolectar plantas, cazar pero no inluye sobre la historia Finalmente Days Gone, prometía mucho. En cuanto a jugabilidad, exploración o supervivencia cumple.

Days Gone no reinventa el concepto de Open World, pero gracias a la excelente combinación de elementos de supervivencia y acción en tercera persona, sigue siendo muy divertido.

La moto, y todo lo que la rodea, es una idea estupenda. El juego cuenta con varias líneas de historia que podemos ir desarrollando de forma simultánea a nuestro gusto (hasta cierto punto), esto sin duda es un elemento a favor pero que se ve afectado por una serie de elementos.

Tráiler de la historia Days Gone en castellano

Days Gone transporta al jugador a un futuro post-apocalíptico definido por la frase “el mundo contra ti”. El protagonista del título es Deacon St. John, un cazarrecompensas que explora este mundo abierto en su moto luchando contra los “engendros”, humanos infectados por un virus que los ha convertido en criaturas salvajes y hambrientas, dos años después de una devastadora pandemia mundial.

Days Gone, el esperado título exclusivo de PlayStation®4 contará con un DLC gratuito el mes de junio. Algo que siemrpe nos gusta que los juegos sigan vivos y con mejoras Este paquete de descarga incluirá el Modo Supervivencia (un nuevo nivel de dificultad que complicará aún más la aventura principal) y desafíos semanales de moto, horda o combate, que testeará al máximo la habilidad de cada jugador.

El Modo Supervivencia pondrá a prueba a todos los jugadores de Days Gone, desafiándolos a superar la historia con un nivel mayor de dificultad y sin ventajas como el Viaje rápido o la Visión de supervivencia. Además, dispondrá de una interfaz mucho más inmersiva, ya que se eliminarán los mapas y todos los indicadores de la pantalla de juego. Cada ajuste y cambio realizado está diseñado para conseguir una experiencia de supervivencia definitiva.

Por otro lado, y a partir de junio, se implementarán cada semana nuevos desafíos de moto, horda o combate que servirán para poner a prueba el nivel de habilidad de los jugadores. Estos desafíos utilizarán las herramientas básicas del gameplay de Days Gone, como la conducción de la moto o las diferentes habilidades de combate, y las retorcerán de manera única.

Superar el Modo Supervivencia y los diferentes desafíos semanales no será en vano, puesto que los jugadores podrán obtener nuevos trofeos y skins exclusivas para la moto de Deacon St. John.

Days Gone ya está a la venta en exclusiva para PS4™ a un precio recomendado de 69,99 € y un PEGI 18.

Para más información visita Página web oficial de PlayStation®, Blog de PlayStation, Tráiler de lanzamiento.