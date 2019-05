EMBÁRCATE EN UNA AVENTURA ÉPICA CON FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE

Ya a la venta FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE para Switch y Xbox One. Square Enix Ltd. anima a los jugadores a regresar a Ivalice y descubrir FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE, con características nuevas y unos impresionantes gráficos remasterizados, por primera vez en Nintendo Switch™ y la familia de consolas Xbox One, incluyendo Xbox One X.

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE ya está disponible para Nintendo Switch y Xbox One.

Basado en la duodécima entrega de la célebre serie FINAL FANTASY que ha vendido más de 6 millones de unidades, FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE ha modificado su diseño y remasterizado sus gráficos en HD, haciendo uso de las posibilidades de la presente generación para mejorar la calidad de gráficos y sonido y conseguir así la experiencia de juego definitiva. FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE tiene lugar en el apasionante mundo de Ivalice, donde la magia está en todas partes y las naves surcan los cielos. El pequeño reino de Dalmasca se encuentra entre los imperios en guerra de Archadia y Rozarria, y la única heredera al trono de Dalmasca, la princesa Ashe, se ha comprometido a liderar una resistencia para liberar su patria. La historia comienza cuando Ashe conoce a Vaan, un joven ladrón que sueña con volar libre por los cielos, mientras su aventura cambiará el destino de las dos naciones más grandes del mundo.

Final Fantasy XII Trailer

FINAL FANTASY XII se publicó en 2006 para el sistema PlayStation®2 y es recordado por haber introducido varias características importantes en la serie FINAL FANTASY. La historia de este título transcurre en el mundo de Ivalice, donde el pequeño reino de Dalmasca se encuentra atrapado en medio de la guerra entre Arcadia y Rozaria. La princesa Ashe, la única heredera al trono de Dalmasca, organiza una resistencia para poner fin a la ocupación de su patria mientras Vaan, un joven ladrón, sueña con surcar los cielos sin límites. El encuentro entre estos dos individuos cambiará el destino de las principales naciones del mundo.

Mejoras y características principales

Las características principales de FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE incluyen gráficos en alta definición, bandas sonoras originales y remasterizadas y un nuevo modo Desafío. Otras mejoras adicionales incluyen:

Función de reinicio de profesiones : Tras hablar con Montblanc, líder del Clan Centurio, en Rabanastre, los jugadores podrán reiniciar y cambiar la profesión de los miembros de su equipo, permitiéndoles personalizar las profesiones de su equipo como deseen.

: Tras hablar con Montblanc, líder del Clan Centurio, en Rabanastre, los jugadores podrán reiniciar y cambiar la profesión de los miembros de su equipo, permitiéndoles personalizar las profesiones de su equipo como deseen. Sets de Gambits adicionales : Los Gambits permiten a los personajes personalizar la inteligencia artificial de su equipo. Los jugadores ahora podrán crear tres sets únicos que podrán alternarse a gusto de los jugadores para diferentes ocasiones tales como explorar mapas o luchas contra jefes.

: Los Gambits permiten a los personajes personalizar la inteligencia artificial de su equipo. Los jugadores ahora podrán crear tres sets únicos que podrán alternarse a gusto de los jugadores para diferentes ocasiones tales como explorar mapas o luchas contra jefes. ‘Nuevo juego+’ mejorado : Permite a los jugadores empezar el juego a nivel 90 y mantener armas, magia y giles conseguidos en anteriores partidas.

: Permite a los jugadores empezar el juego a nivel 90 y mantener armas, magia y giles conseguidos en anteriores partidas. Específico para Xbox One X – Soporta hasta 60fps

Final Fantasy XII Trailer historia en Español

Título: FINAL FANTASY® XII: The ZODIAC AGE

Plataformas: Switch

Editor: Square Enix Ltd.

Género: RPG

Lanzamiento: 30 de abril de 2019

Idioma: Voces en inglés y japonés, textos en castellano

PEGI: +16

PVPr: 49,99 €

Más información: https://eu.finalfantasy.com/