Call of Duty: Mobile llegará a smartphones Android e iOS

Activision presenta Call of Duty: Mobile llegará a smartphones Android e iOS. Desarrollado exclusivamente para Android e iOS, este nuevo título gratuito de Call of Duty llega a occidente.

Por primera vez para dispositivos móviles, disponible la experiencia de acción en primera persona definitiva, con los mapas, modos, armamento y personajes más queridos de la franquicia.

El género Battle Royale está de moda y juegos como Fortnite y PUBG han cosechado un gran éxito entre los jugadores con dispositivos móviles.

Ahora el popular título Call of Duty se prepara para llegar a los dispositivos móviles Android e iOS bajo el nombre Call of Duty: Mobile.

Ya está disponible el periodo de registro.

Madrid – Activision, en colaboración con Tencent, anuncia que Call of Duty: Mobile estará disponible en nuevas regiones incluyendo Norte América, Sudamérica, Europa, así como otros territorios. Call of Duty: Mobile es un nuevo juego gratuito que recoge los mapas, modos, armas y personajes de la franquicia Call of Duty, incluyendo las series Black Ops y Modern Warfare. Desarrollado por el galardonado estudio de Tencent Timi, exclusivamente para Android e iOS, el título presenta múltiples modos de juego que enfrentan a los usuarios en una acción competitiva cara a cara, mientras prueban sus habilidades contra jugadores de todo el mundo.

A partir de hoy, los fans podrán registrarse para poder disfrutar de Call of Duty: Mobile a través de www.callofduty.com/mobile. Una vez realizado el registro, recibirán las últimas actualizaciones, y podrán acceder a la beta que estará disponible este verano en determinadas regiones.

La versión beta del juego cuenta con modos multijugador como Free4All, Search & Destroy, Team Deathmatch y Frontline así como un modo con bots para un solo jugador.

“Estamos ofreciendo la experiencia de acción en primera persona definitiva, con un nuevo título móvil con increíbles gráficos y toda la esencia del estilo de juego de Call of Duty”, ha mencionado Chris Plummer, vicepresidente de Mobile en Activision. “De forma conjunta con el increíble equipo de Tencent, hemos agrupado una colección con los mapas más valorados, modos de juego competitivos, reconocidos personajes, así como armamento de toda la historia de la franquicia, en una experiencia única, por primera vez para dispositivos móviles.”

“Call of Duty es sinónimo de calidad y de un increíble gameplay. Nuestro equipo no podría estar más contento de trabajar junto a Activision para trasladar esta experiencia al móvil”, ha comentado Steven Ma, vicepresidente senior en Tencent Holdings Limited. “Con nuestra veteranía en el desarrollo de juegos para plataformas móviles, estamos encantados de poder presentar una nueva experiencia Call of Duty que todo tipo de fans podrán disfrutar”.

En Call of Duty: Mobile, los jugadores podrán experimentar la fluidez del combate en primera persona de Call of Duty, con enfrentamientos cara a cara en los modos de juego más queridos por los fans como Duelo por equipos, Buscar y destruir y Todos contra todos; en icónicos mapas de las diferentes series como Nuketown, Crash, Hijacked, y muchos otros. Además, los jugadores podrán ganar y desbloquear personajes clásicos de Call of Duty, armas, rachas de combate y otros equipamientos, mientras se enfrentan para hacerse con un hueco entre los mejores del mundo.

Call of Duty: Mobile mantiene un aspecto y rendimiento similar al que tiene el juego en Xbox 360 y PS3, y promete mapas bien conocidos como Black Ops y Modern Warfare.

Publicado por Activision y desarrollado por Tencent, Call of Duty: Mobile utiliza Unity, una plataforma de desarrollo 3D en tiempo real. Sumado a un modo multijugador clásico, el juego contará con otras opciones que se anunciarán próximamente.

Para más información, visita: www.callofduty.com/mobile