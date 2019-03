Dead or Alive 6, ya la venta

Lucha frenética en 3D en una entretenida experiencia competitiva Dead or Alive 6. La franquicia se renueva en la entrega más esperada de la serie.

En el día de hoy KOEI TECMO Europe y el estudio Team NINJA lanzan de forma oficial DEAD OR ALIVE 6, invitando a los jugadores a adentrarse una vez más en el clandestino mundo de la lucha de DOATEC para competir contra algunos de los luchadores más brutales y espléndidos jamás creados.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento:

“Estoy increíblemente orgulloso del trabajo y el esfuerzo llevado a cabo por el Team NINJA en este juego” ha afirmado Yohei Shimbori, productor y director de DEAD OR ALIVE 6. “Como seguidor del juego de lucha, espero sinceramente que los jugadores de todo el mundo disfruten compitiendo con el juego tanto como yo lo hago”.

DEAD OR ALIVE 6 ofrece un intenso entretenimiento de lucha en forma de batallas individuales, en una variedad de emocionantes e interactivos escenarios , entre los que se incluye desde un ataque de un kraken gigante hasta los tenaces pterodáctilos. Los jugadores pueden aumentar sus habilidades en el recién diseñado modo Quest, desarrollado para desafiar a los jugadores, al tiempo que aprenden las habilidades de supervivencia necesarias para avanzar hacia el más completo modo Entrenamiento de toda la franquicia. A todo ello se añade un robusto modo historia y peleas online ; DEAD OR ALIVE 6 está listo para hacer vibrar hasta al más fanático de la lucha fiel a la esencia de la saga.

Además, Team NINJA ha desvelado más detalles acerca del Pase de Temporada 1 de DOA6. El contenido descargable estará disponible para su adquisición desde hoy e incluirá dos nuevos luchadores procedentes de THE KING OF FIGHTERS XIV de SNK – entre los que se incluye Mai Shiranui y un personaje que todavía no se ha anunciado – así como 62 nuevas vestimentas: DOA6 Happy Wedding Costumes Vol. 1 y 2, el conjunto de nuevas vestimentas DOA6 New Costumes Vol. 1 y 2, y trajes de personajes adicionales para los dos luchadores de SNK. Entre las bonificaciones del pase de temporada se encontrarán las nuevas vestimentas de NiCO y Nyotengu. Todos los contenidos del Pase de Temporada 1 estarán disponibles entre los meses de marzo y junio de 2019.

DEAD OR ALIVE 6 ya disponible en el sistema de entretenimiento PlayStation 4, la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X, el sistema de entretenimiento y videojuegos todo en uno de Microsoft, y en formato digital para PC a través de Steam.

El juego

La renovada franquicia DEAD OR ALIVE se ha asentado para traer de vuelta el capítulo más esperado de la serie, DEAD OR ALIVE 6, e invita a los fans y a los luchadores aspirantes a poner a prueba sus habilidades en el ring a principios de 2019. Con luchadores favoritos de los fans: Helena Douglas, Hayate, Kasumi, Ryu Hayabusa, Zack y Jann Lee regresan a este icónico torneo de lucha que no te puedes perder.

Argumento

Después de un incidente siniestro en una aldea… Kasumi, sucesora del legendario clan ninja Mugen Tenshin, abandonó su clan y se convirtió en una “ninja fugitivo”, viviendo secretamente en una ermita en un pueblo de montaña. Mientras tanto, Helena Douglas, presidenta del nuevo DOATEC, está involucrada en un incidente. La repentina —— de un individuo con poderes especiales le provoca escalofríos. Un considerado genio se ríe de una luz misteriosa que emite un aura. Tras un momento de tranquilidad, un plan siniestro se pone en movimiento. Los días que pasan están a punto de cambiar. Al escribir Kasumi a su madre, su pluma se desborda con vacilación… No ha terminado todavía.

Características principales

Nuevas localizaciones : el extraordinario Coliseo DOA, completado con tres estatuas que exhiben las famosas posturas de lucha; The Throwdown , un inmundo callejón donde pueden celebrarse crudas peleas sin filtro en directo. Algunos lugares como The Throwdown permiten al público en directo acercarse a la acción aún más que antes, con algunos fans rebeldes saltándose las reglas y empujando a los luchadores de vuelta al centro de la pista; Forbidden Fortune, esta nueva ubicación dentro de las ruinas de un antiguo barco pirata, con juegos

Zona Rumble Danger . Cuando un luchador es lanzado contra la multitud los espectadores que rodean el ring pueden echar hacia atrás al luchador y perderá su equilibrio y se balancearán. Esto crea una oportunidad perfecta de ataque.

. Cuando un luchador es lanzado contra la multitud los espectadores que rodean el ring pueden echar hacia atrás al luchador y perderá su equilibrio y se balancearán. Esto crea una oportunidad perfecta de ataque. Zonas de Peligro . Lugares especiales que se pueden encontrar en la mayoría de las localizaciones que causan daño cuando un luchador es noqueado contra ellos. Estas ubicaciones pueden ir de muros, hasta grandes explosiones y vehículos.

. Lugares especiales que se pueden encontrar en la mayoría de las localizaciones que causan daño cuando un luchador es noqueado contra ellos. Estas ubicaciones pueden ir de muros, hasta grandes explosiones y vehículos. Las luchas en Dead or Alive se basan en un sistema de triángulos : los golpes superan a los agarres, los agarres vencen a las guardias y estas hacen los propio con los golpes. Cuando pones en marcha un ataque que vence a otro tipo, como por ejemplo cuando intentas golpear a un imponente que busca una patada, entonces el ataque se convierte en un Hi Counter y provoca mucho mayor daño.

: los golpes superan a los agarres, los agarres vencen a las guardias y estas hacen los propio con los golpes. Cuando pones en marcha un ataque que vence a otro tipo, como por ejemplo cuando intentas golpear a un imponente que busca una patada, entonces el ataque se convierte en un Hi Counter y provoca mucho mayor daño. Sistema Break Gauge. Un nuevo medidor medidor de ataque especial en la serie. Permite ejecutar nuevas tácticas como el Break Blow (habilidad especial que permite aplastar al rival al tiempo que esquivas un golpe enemigo) y el Break Hold (un ultraagarre que devuelve golpes medios, altos y bajos). Fatal Rush es un poderoso ataque combo por el cual se pueden llegar a realizar hasta cuatro puñetazos y patadas haciendo que el jugador parezca un experto).

Los personajes

Kasumi – Sucesora del legendario clan ninja Mugen Tenshin. Tras un incidente, abandonó el clan y se convirtió en una “ninja fugitiva”. Incapaz de regresar a su pueblo, sobrevive huyendo con su vida siendo un objetivo.

– Sucesora del legendario clan ninja Mugen Tenshin. Tras un incidente, abandonó el clan y se convirtió en una “ninja fugitiva”. Incapaz de regresar a su pueblo, sobrevive huyendo con su vida siendo un objetivo. Helena – La joven líder del enorme conglomerado DOATEC. Aunque la compañía estuvo involucrada en el desarrollo de terribles armas biológicas, Helena busca un nuevo comienzo. Cumpliendo los últimos deseos de su padre y en busca de mantener una mente sana, anuncia el sexto Torneo Dead or Alive,

– La joven líder del enorme conglomerado DOATEC. Aunque la compañía estuvo involucrada en el desarrollo de terribles armas biológicas, Helena busca un nuevo comienzo. Cumpliendo los últimos deseos de su padre y en busca de mantener una mente sana, anuncia el sexto Torneo Dead or Alive, Hayate – El hermano mayor de Kasumi y el decimoctavo líder del clan ninja Mugen Tenshing. Respetado, con técnicas que propias de un líder de clan.

– El hermano mayor de Kasumi y el decimoctavo líder del clan ninja Mugen Tenshing. Respetado, con técnicas que propias de un líder de clan. Hayabusha – Un superninja del antiguo estilo Hayabusha de Ninjutsu. Su fortaleza ha sido relatada en numerosos cuentos. Un viejo amigo de Hayate.

– Un superninja del antiguo estilo Hayabusha de Ninjutsu. Su fortaleza ha sido relatada en numerosos cuentos. Un viejo amigo de Hayate. Jann Lee – Maestro del Jeep Kune Do, apodado “Dragón”. Constante busca ponerse a prueba contra los oponentes más temibles.

– Maestro del Jeep Kune Do, apodado “Dragón”. Constante busca ponerse a prueba contra los oponentes más temibles. Zack – Tiene unos increíbles instintos para la lucha y aprendió Muay Tai por imitación. Un DJ funky con una actitud positivo y un original sentido del estilo… hasta ahora.

– Tiene unos increíbles instintos para la lucha y aprendió Muay Tai por imitación. Un DJ funky con una actitud positivo y un original sentido del estilo… hasta ahora. Diego – Creció en las calles de Nueva York. Comenzó luchando en competiciones callejeras para ganar dinero y ayudar a su madre enferma y ha continuado haciéndolo desde entonces. Se rumoreaba que era el luchador más fuerte del vecindario y es vistos por muchos niños como una especie de héroe. Aunque aparenta ser muy desconfiado e indiferente hacia el mundo exterior, tal vez…

– Creció en las calles de Nueva York. Comenzó luchando en competiciones callejeras para ganar dinero y ayudar a su madre enferma y ha continuado haciéndolo desde entonces. Se rumoreaba que era el luchador más fuerte del vecindario y es vistos por muchos niños como una especie de héroe. Aunque aparenta ser muy desconfiado e indiferente hacia el mundo exterior, tal vez… Rig – Solía trabajar como supervisor e ingeniero jefe de una plataforma petrolífera propiedad de DOATEC que se quemó durante el quinto torneo. Ha vivido en la plataforma desde que era un niño y tras el accidente, sin saber nada acerca de sus orígenes y sin otro sitio donde ir, se mudó a Nueva York para vivir con su amigo. Arrojado a esta nueva vida sin el único trabajo que conocía, Rig se encontró con demasiado tiempo libre y aburrimiento al que no estaba acostumbrado.

– Solía trabajar como supervisor e ingeniero jefe de una plataforma petrolífera propiedad de DOATEC que se quemó durante el quinto torneo. Ha vivido en la plataforma desde que era un niño y tras el accidente, sin saber nada acerca de sus orígenes y sin otro sitio donde ir, se mudó a Nueva York para vivir con su amigo. Arrojado a esta nueva vida sin el único trabajo que conocía, Rig se encontró con demasiado tiempo libre y aburrimiento al que no estaba acostumbrado. Hitomi – Mezcla de descendida japonesa y alemana se ha entrenado en el kárate desde una edad muy temprana. En el pasado, encontró y rescató a Ein que había perdido su memoria y mientras aprendían kárate en el dojo de su padre, comenzó a desarrollar sentimientos por él. Sin embargo, él eligió dejarla atrás para descubrir supropio pasado. Ahora, Hitomi prosigue su propio entrenamiento con sus sentimientos ocultos cerca de su corazón.

– Mezcla de descendida japonesa y alemana se ha entrenado en el kárate desde una edad muy temprana. En el pasado, encontró y rescató a Ein que había perdido su memoria y mientras aprendían kárate en el dojo de su padre, comenzó a desarrollar sentimientos por él. Sin embargo, él eligió dejarla atrás para descubrir supropio pasado. Ahora, Hitomi prosigue su propio entrenamiento con sus sentimientos ocultos cerca de su corazón. Leifang – Es una verdadero prodigo del T’ai Chi Ch’uan. Descendiente de una familia adinerada, es una joven bastante orgullosa y, en el pasado, Jann Lee había herido su orgullo al salvarla de un grupo de matones, lo que la llevó a concentrarse en su entrenamiento con más ferocidad. Desde ese momento, Leifang ha pulido sus habilidades de T’ai Chi y ha participado en el Torneo DOA varias veces, con el objetivo derrotar a “ese tipo” y demostrarle su fortaleza. Sin embargo, tal vez sus sentimientos hacia él han comenzado a pasar de la simple competitividad a algo más.

– Es una verdadero prodigo del T’ai Chi Ch’uan. Descendiente de una familia adinerada, es una joven bastante orgullosa y, en el pasado, Jann Lee había herido su orgullo al salvarla de un grupo de matones, lo que la llevó a concentrarse en su entrenamiento con más ferocidad. Desde ese momento, Leifang ha pulido sus habilidades de T’ai Chi y ha participado en el Torneo DOA varias veces, con el objetivo derrotar a “ese tipo” y demostrarle su fortaleza. Sin embargo, tal vez sus sentimientos hacia él han comenzado a pasar de la simple competitividad a algo más. Nyotengu – Las historias acerca de Nyotengu han perdurado en las regiones montañosas de Jaón. Su bellez es famosa en toda la tierra y se ha hablado de ella durante generaciones. Una vez más, ha descendido al reino humano para apaciguar su aburrimiento. Los rumores apuntan a que se sintió atraída por Ryu Hayabusa, el humano que derrotó a Bankotsubo.

– Las historias acerca de Nyotengu han perdurado en las regiones montañosas de Jaón. Su bellez es famosa en toda la tierra y se ha hablado de ella durante generaciones. Una vez más, ha descendido al reino humano para apaciguar su aburrimiento. Los rumores apuntan a que se sintió atraída por Ryu Hayabusa, el humano que derrotó a Bankotsubo. Phase 4 – Es un arma hecha por el hombre que aún conserva los recuerdos y la personalidad de la que fue clonada. Su nombre en clave es “Kasumi Alpha Phase 4” y “Phase 4” indica la etapa final de la producción de armas clónicas del Proyecto Alfa de M.I.S.T. Este primer modelo es un prototipo que había superado la fase operativa en una zona de guerra y ha comenzado su producción en masa.

Título: Dead or Alive 6 PS4 y Xbox One, PC a través de Steam

Desarrollador/Editor: Team Ninja / Koei Tecmo

Género: Lucha

Lanzamiento: 1 marzo de 2019

PEGI: +16

PVPr: 69,99 €

Web oficial: https://www.teamninja-studio.com/doa6