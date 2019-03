Sonic the Hedgehog: se filtran primeras imágenes de la película y es trending topic en Twitter #Sonic

Hoy se filtraron las primeras imágenes de la película live-action de Sonic the Hedgehog (Sonic el Erizo), famoso personaje de videojuegos cuyo diseño característico es tan conocido y amado por los fans como el de Mario Bros. El erizo fue el anti Mario de Sega para luchar contra Nintendo.

Tengo a Sonic como número 1 en tendencias aquí en España. Sonic the Hedgehog es una serie de videojuegos publicados por Sega y por Sonic Team. Es uno de los personajes de videojuegos más reconocidos del mundo. A partir de 2013, la franquicia ha vendido más de 360 millones de unidades, siendo la quinta saga de videojuegos más vendida de todos los tiempos.

Ahora van a sacar su película. Aunque no llegará a los cines hasta el mes de noviembre, ya conocemos la primera imagen de Sonic de la película de acción en vivo que prepara Paramount Pictures.

Lamentablemente las reacciones a estas primeras imágenes no han sido del todo positivas. Las imágenes filtradas nos muestran el que será supuestamente el diseño final de Sonic, parecido al original pero con algunos cambios que no han dejado contentos a los fans.

Sonic the Hedgehog es dirigida por Jeff Fowler, artista de efectos especiales de cintas como Donde Viven los Monstruos – 73% que hace su debut como director en el proyecto; Ben Schwartz dará voz al erizo azul; James Marsden interpretará al sheriff Tom Wachowski; y Jim Carrey interpretará al archienemigo de Sonic, el Dr. Ivo Robotnik.

Os dejamos algunas de las menciones y críticas de Twitter.

No. No. Nonono. Anything but this. This looks like it was drawn by a person who saw the MS Paint Santa Clause video and tried to replicate the style with sonic without using references. What kind of hot garbage is this. pic.twitter.com/hHqvwCpwQM

Like, Sonic has undergone CHANGES before. But every single time previously those changes had a clear logic behind what facets of Sonic’s character influenced them, even if one didn’t care for the end result. I have no idea what they were trying to achieve with movie Sonic. pic.twitter.com/WxfMLLlojF

— JezMM (@JezMM) 4 de marzo de 2019