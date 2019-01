PlayStation Plus enero 2019. Los juegos gratis con la suscripción para comenzar el año

PlayStation Plus enero 2019. Los juegos gratis con la suscripción para comenzar el año. Durante el més de enero, los suscriptores de PlayStation®Plus volverán a beneficiarse de novedades y ventajas exclusivas. Los ‘Juegos del mes’ de enero incluyen STEEP y Portal Knights. STEEP, es un videojuego de deportes extremos con mundo abierto donde el jugador podrá emplear esquís, trajes de alas, tabla de snowboard o parapente y retar a sus amigos. Los jugadores también podrán disfrutar de Portal Knights, un juego de accción cooperativo 3D con mundo abierto en el que el jugador podrá explorar y realizar épicos combates tácticos.

Asimismo, de forma exclusiva para España y Portugal, los usuarios de PlayStation®Plus podrán descargar sin coste adicional DOGCHILD, una aventura desarrollada por el estudio español Animatoon Studio, ganadores de la primera edición de PlayStation®Talents.

En cuanto a PlayStation®3, este mes de diciembre estarán disponibles para su descargar los videojuegos Zone of the Enders HD Collection y Amplitude, mientras que los usuarios de PlayStation® Vita podrán disfrutar de Fallen Legion: Flames of Rebellion (con cross-buy para PS4™) y Super Mutant Alien Assault.

En cuanto a PlayStation®Plus Rewards, los suscriptores podrán beneficiarse durante el mes de enero de un descuento del 15% en Daktak. Por otra parte, Aprendum, ofrecerá un 30% de descuento en cursos seleccionados para los miembros del servicio PlayStation®Plus.

Los eSports están más presentes que nunca y en PlayStation®League continúan las competiciones de títulos como FIFA 19, Rocket League® o Gran Turismo® Sport.

Infografía PlayStation Plus enero 2019. Los juegos gratis con la suscripción para comenzar el año

Para más información, visita el Blog Oficial de PlayStation.