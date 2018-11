Shadow of the Tomb Raider DLC La fragua

“LA FRAGUA” SE PONDRÁ EN FUNCIONAMIENTO MAÑANA. Shadow of the Tomb Raider DLC La fragua. Primero de los siete contenidos descargables previstos para el juego.

Square Enix, Eidos-Montréal™ y Crystal Dynamics® han publicado un nuevo tráiler ilustrativo del primer contenido descargable para Shadow of the Tomb Raider™, titulado “La fragua”. “La fragua”, que estará disponible gratis para quienes tengan el pase de temporada y también se venderá por separado, se lanzará en todo el mundo mañana martes 13 de noviembre para la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo Xbox One X, el sistema PlayStation®4 y PC Windows/Steam. Nosotros ya pusimos el análisis de este gran juego

Puedes ver el vídeo a través del siguiente enlace:

En “La fragua” Lara se adentrará en la forja de lava de los dioses caídos y desentrañará los secretos de Kuwaq Yaku. Por el camino, Lara deberá descubrir los detalles del antiguo legado de una amistad y superar un peligro que creía perdido en las llamas. “La fragua” es una nueva tumba de desafío que se puede jugar en solitario o en cooperativo. Quienes superen el desafío, recibirán como recompensa la habilidad Granadera, el atuendo de fantasma y el arma Caballero silencioso.

“La fragua” es una aventura totalmente nueva y el primero de siete DLC mensuales que estarán disponibles a través del pase de temporada y que proporcionarán a los jugadores un montón de contenidos nuevos, tumbas de desafío, experiencias cooperativas, armas y atuendos, los modos Reto de puntuación y Contrarreloj y nuevas misiones secundarias de la historia.

Lara Croft ha sobrevivido a una jungla implacable, ha explorado terrenos enormes llenos de tumbas y se ha enfrentado a la Trinidad por el destino de la humanidad, todo con un apocalipsis maya como telón de fondo. Y aún le esperan más aventuras en la ciudad oculta de Paititi. En la serie de DLC que amplían el mundo de Shadow of the Tomb Raider se plantearán nuevos misterios y desafíos, las amistades y las rivalidades irán a más, y, sobre todo, se descubrirán nuevas tumbas.

La serie TOMB RAIDER ha vendido más de 67 millones de copias en todo el mundo. El juego original inspiró una de las adaptaciones cinematográficas de más éxito de la historia, y el renacer de 2013 originó un nuevo éxito con una película que recrea su seña de identidad de estilo de juego de acción y supervivencia. Su protagonista, Lara Croft® lleva siendo un icono mundial moderno durante dos décadas. La última entrega de la célebre serie de videojuegos, Rise of the Tomb Raider™ ha recibido más de 100 nominaciones y premios y es uno de los juegos mejor valorados. Todo esto convierte una vez más a TOMB RAIDER en un referente para la acción y la aventura.

Vive el momento más crucial de la vida de Lara Croft, en el que se convierte en saqueadora de tumbas. En Shadow of the Tomb Raider, Lara debe dominar una selva mortal, superar tumbas aterradoras y perseverar en su hora más aciaga. Mientras trata de detener un apocalipsis maya, Lara terminará por convertirse en la saqueadora de tumbas que está destinada a ser.

Supervivencia

Sobrevive en el lugar más mortal de la Tierra: domina un entorno selvático inclemente para no perecer. Explora entornos subacuáticos llenos de cavidades y profundos sistemas de túneles.

Mimetízate

Sé uno con la selva: en inferioridad numérica y mal equipada, Lara debe aprovechar la selva en su favor. Ataca por sorpresa y desaparece como un jaguar, camúflate en el barro y desata el pánico entre los enemigos para sembrar el caos.

Aterradoras tumbas

Descubre tumbas oscuras y despiadadas: estas son más aterradoras que nunca, pues se requieren técnicas avanzadas de exploración para llegar a ellas y, una vez te encuentres en su interior, verás que están repletas de puzles mortales.

Descubre la verdad oculta

Desentierra la historia viva: descubre la Ciudad Oculta y explora la mayor instalación jamás vista en un juego de Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider ya está disponible en todo el mundo para Xbox One, PlayStation 4 y PC Windows/Steam. El pase de temporada está disponible por 29,99 € y “La fragua” puede comprarse por separado por 4,99€.