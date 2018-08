Nintendo Switch se prepara para aumentar aún más su catálogo de juegos indie. Nintendo of America anuncia en un nuevo vídeo el lanzamiento de Into the Breach hoy mismo y el de The Messenger, antes de que acabe la semana.

Madrid, Tras el vídeo “Indie Highlights” de Nintendo of Europe, emitido la semana pasada, Nintendo of America ha lanzado su propio vídeo titulado Nintendo Switch Nindies Showcase Summer 2018, repleto de aún más juegos indies a los que los usuarios de Nintendo Switch podrán jugar estén donde estén en el futuro próximo. El video complete emitido por Nintendo of America se puede ver en https://live.nintendo.com/ .

Por supuesto, todos estos títulos también llegarán a la Nintendo eShop europea. A continuación se incluye un resumen de la información de lanzamiento europeo de cada uno de los juegos anunciados en la vídeo presentación:

Título Publisher Fecha lanz. europeo Into the Breach Subset Games, LLC 28 de agosto a las 19:00 hora peninsular española The Messenger Sabotage Games 30 de agosto Hyper Light Drifter – Special Edition Abylight 6 de septiembre (pre-reserva a partir del 28 de agosto a las 19:00 hora peninsular española) Bastion Supergiant Games 13 de septiembre (pre-reserva a partir del 28 de agosto a las 19:00 hora peninsular española) Wasteland 2: Director’s Cut InXile Entertainment 13 de septiembre Undertale 8-4 18 de septiembre Light Fingers Numizmatic Games 20 de septiembre TowerFall Matt Makes Games Inc. 27 de septiembre (pre-reserva a partir del 28 de agosto a las 19:00 hora peninsular) Zarvot Samuel Eng/Snowhydra llc Octubre Superbrothers: Sword & Sorcery EP Capybara Octubre Jackbox Party Pack 5 Jackbox Games Octubre Bullet Age Liv Games Noviembre Transistor Supergiant Games Noviembre Levelhead Butterscotch Shenanigans, Inc. Noviembre Dragon: Marked for Death Inti Creates 13 de diciembre Desert Child Akupara Games Diciembre Treasure Stack PixeLakes LLC Invierno Mineko’s Night Market Humble Bundle, Inc. Principios de 2019 Samurai Gunn 2 Double Fine Productions, Inc. Principios de 2019 The World Next Door Rose City Game Consulting, LLC Principios de 2019 King of the Hat Jeux Hyroglyphik S.E.N.C. Principios de 2019 Untitled Goose Game Panic Inc Principios de 2019

Se puede encontrar más información sobre el catálogo de juegos inide disponibles para Nintendo Switch en el hub Indie Highlights , en la web oficial de Nintendo.

Con la llegada de Into the Breach hoy, y The Messenger esta semana, además de todo el contenido indie que está por venir, los usuarios de Nintendo Switch tienen horas de juego garantizadas para despedir el verano.

Más información:

http://www.nintendo.es/ indiehighlights