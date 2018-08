The Elder Scrolls Online se adentra en el mundo de los hombres lobo (The Elder Scrolls Online Wolfhunter)

The Elder Scrolls Online se adentra en el mundo de los hombres lobo (The Elder Scrolls Online Wolfhunter). El famoso MMORPG lanza un nuevo DLC, Wolfhunter, con dos nuevas mazmorras en las que el jugador será depredador y presa a la vez.

‘Wolfhunter’ es el nuevo paquete de contenido, ya disponible en PC y a finales de mes en consolas, del popular MMORPG ‘The Elder Scrolls Online’. En esta expansión el jugador se enfrentará a dos nuevas mazmorras en las que hacen su aparición los hombres lobo: March of Sacrifices y Moon Hunter Keep, a las que se unen nuevos coleccionables y una nueva línea de habilidades para los licántropos, además de un nuevo mapa para Battlegrounds: Istirus Outpost, un sistema de re-especialización actualizado, y gran cantidad de incorporaciones, recompensas PvP, y por supuesto, mucha acción.

El DLC es gratuito para los miembros de ESO Plus, y también se podrá comprar en la propia Crown Store del juego. Además, viene con una actualización del juego base, gratuita para todos los jugadores, y que presenta una serie de incorporaciones y mejoras en el juego que todos pueden disfrutar. Battlegrounds: Istirus Outpost es una nueva arena ubicada en la frontera suroeste de Cyrodiil formada por estructuras de piedra fortificadas y muros que resultarán familiares a quienes luchen en la Guerra de Alianzas.

La historia desarrollada en este paquete de contenido extra es la de una gran cacería, organizada por el príncipe Daédrico, en la que permite participar a unos pocos mortales. Así es como el jugador se convierte en depredador y presa, en la siniestra cacería. La victoria tiene una gran recompensa, pero es un juego peligroso en el que también puede ser cazado por sus propios aliados.

Ambas mazmorras están repletas de monstruos y nuevos jefes como el gigantesco hombre lobo. Pueden ser completadas en tres modos diferentes de dificultad, lo que pondrá a prueba a los jugadores más veteranos y también a los recién llegados. La victoria reportará nuevos coleccionables exclusivos y accesorios para el equipo, además del distintivo exclusivo del DLC, el ‘sombrero de cazador de hombres lobo’.

‘Wolfhunter’ y el Update 19 ya está disponible para PC y Mac, y llegará a PlayStation 4 y Xbox One el 28 de agosto.