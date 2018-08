¿Cómo dar a conocer tu marca en LinkedIn?. LinkedIn ha generado una serie de guías para mejorar nuestra presencia y marketing en esta red social. Utilizas la redes sociales para mejorar tu marca es una de las premisas del marketing online.

A los responsables de marketing nos encanta usar métodos científicos. Generamos cifras para darles seguimiento, calculamos indicadores relevantes para informar a nuestra empresa y demostramos lo que podemos ofrecer.En líneas generales, es un buen instinto. Si queremos que las conversaciones lleguen a buen puerto con los equipos de ventas o la directiva, tenemos que hablar un lenguaje que todo el mundo entienda, es decir, el idioma de los resultados.

Sin embargo, hay factores que influyen en los resultados y que no se pueden medir tan fácilmente. Nuestro puesto conlleva aspectos que no se pueden registrar como tal en una hoja de cálculo. Son menos tangibles y más fortuitos, pero no por eso menos importantes.

El conocimiento de la marca es uno de ellos.

Que una persona conozca tu marca tiene un gran valor, aunque no lo demuestre haciendo

clic en un enlace o rellenando un formulario. El conocimiento de la marca representa una ventaja competitiva para tu empresa: si los usuarios saben quién eres, a qué te dedicas y qué se te da bien, será mucho más fácil generar demanda para tus productos y soluciones. De ahí que sea soluciones. De ahí que sea tan importante invertir en reforzar tu marca, aunque a priori no veas resultados tangibles.

Un estudio reciente de Edelman y LinkedIn muestra que el 45% de los responsables de las decisiones optaron por trabajar con un proveedor tras haber leído contenido de los líderes de opinión. Estos ejecutivos no suelen tener mucho tiempo y quizá no rellenaron un formulario de con no rellenaron un formulario de contacto, pero eso no significa que su experiencia con la marca no tuviera peso en su decisión. Ten en cuenta también que, a medida que los comités de compra cuentan con más personas, ser la marca que todo el mundo conoce y en la que todos confían multiplica las probabilidades de que la consideren para un contrato.

Si solo diriges tu marketing a personas que ya te conocen y que podrían comprar tus productos, limitas muchísimo el potencial de crecimiento de tu empresa. Lo mismo ocurre si solo inviertes en marketing cuando puedes predecir cómo contribuirá a los resultados. Para aumentar la visibilidad de tu marca, es necesario ampliar el alcance de tu estrategia de marketing más allá de las personas que ya conocen tu negocio o que son posibles clientes. Solo así podrás aprovechar las posibilidades de crecimiento.

Por eso las empresas que más rápido crecen en el mundo suelen tener marcas muy potentes. Si eres responsable de marketing B2B, LinkedIn es la plataforma más efectiva y relevante para reforzar tu marca. En esta guía te explicamos cómo hacerlo, contando con el apoyo de tu empresa durante el proceso.

Estos son los pasos que detallan en la guía:

¿Cómo dar a conocer tu marca en LinkedIn?

El reto de dar a conocer tu marca

No pierdas de vista tu objetivo de conocimiento de la marca

Optimiza tus puntos de contacto orgánicos e inbound

Aprovecha los materiales que ya tienes

Elige los puntos de contacto de pago para llevar tu marca a un público nuevo

Contenido patrocinado

Vídeos en el contenido patrocinado

Anuncios de programática

Mensajes InMail patrocinados

Perfecciona tu estrategia de segmentación y puja

Gran visibilidad mediante una estrategia permanente

Visibilidad concreta a toda velocidad

Demostrar el valor de las campañas de visibilidad es difícil, pero no imposible

Os dejamos un enlace a la guía completa:

https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/es-es/marketing-solutions/cx/2018/images/infographics/lms_readme_three_es_es_hr_final.pdf