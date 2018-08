Destiny 2 y God of War III Remastered los juegos gratis a los suscriptores PlayStation Plus en Septiembre 2018

Destiny 2 y God of War III Remastered los juegos gratis a los suscriptores PlayStation Plus en Septiembre 2018. Como cada mes, PlayStation Plus viene cargado de novedades y ventajas exclusivas para sus suscriptores. Los ‘Juegos del mes’ de septiembre incluyen Destiny 2, un emocionante shooter en primera persona que transportará al jugador a un futuro postapocalíptico en el que deberá luchar por recuperar su hogar de las garras del malvado Ghaul. Como uno de los pocos supervivientes deberá buscar aliados, armamento y hacerse con nuevas habilidades para derrotar a las incansables fuerzas de la oscuridad. Ya está disponible, por tanto, los usuarios que lo deseen podrán descargar Destiny 2 hoy mismo.

También podrán disfrutar de God of War III Remastered, donde el jugador se pondrá en la piel de Kratos, el fantasma de Esparta, en su viaje por la antigua Grecia en busca de venganza. Su sed de sangre le llevará desde el inframundo al olimpo sembrando el caos, aplastando a sus enemigos y masacrando a los dioses que lo traicionaron.

Además, de forma exclusiva para España y Portugal, los usuarios de PlayStation®Plus podrán disfrutar de Petoons Party, desarrollado por el estudio español Petoons Studio dentro del programa PlayStation®Talents. Un divertidísimo Party Game en el que ayudar a los simpáticos exploradores llamados Petoons a salvar su isla del mal que la acecha.

En cuanto a PlayStation®3, este mes de septiembre estarán disponibles para su descarga sin coste adicional los videojuegos Another World 20th Anniversary Edition y QUBE Director’s cut, mientras que los usuarios de PlayStation® Vita podrán disfrutar de Foul Play y Sparkle 2.

Por otra parte, PlayStation Plus Rewards trae de nuevo ofertas y descuentos exclusivos a sus usuarios. Durante el mes de septiembre, los suscriptores podrán beneficiarse de un 50% de descuento en la marca Flamingosun sin límite de compra. Además, aquellos usuarios que estén atentos a las redes sociales de PlayStation®Plus, podrán conseguir 5 entradas dobles VIP XL para el festival DECODE 2018 que se celebrará el 8 de septiembre en Madrid.

Los eSports están más presente que nunca y en PlayStation®League continúan las competiciones de títulos como FIFA 18, Rocket League® o Gran Turismo® Sport con fantásticos premios. Rankings mensuales, torneos PlayStation®Plus Challenges o copas especiales te esperan en nuestra plataforma para que no pierdas el tren de la competición virtual y puedas alcanzar tu sueño jugando a tus videojuegos favoritos de PlayStation®4.

