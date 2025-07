En los últimos 18 meses, Google ha ido integrando IA generativa directamente en sus resultados de búsqueda, un enfoque concesionado como “AI Overviews” o “fragmentos Inteligentes”. Estos snippets aparecen en la zona superior de la página, extrayendo resúmenes automáticos que pretenden ofrecer respuestas rápidamente sin necesidad de visitar el sitio web original.

A la par, Google ha incrementado la presencia de:

Todo ello bajo la premisa de mejorar la accesibilidad, pero muchos usuarios, técnicos y periodistas lo perciben como una invasión: ralentiza la carga, distrae y, ocasionalmente, aporta información errónea o sesgada .

Incluso figuras críticas influentes como Elon Musk han señalado que esta “plaga de contenido de baja calidad” es un problema real.

La solución no oficial ideada por Ernie Smith (del sitio Tedium) consiste en añadir &udm=14 al final de la URL de búsqueda. Este parámetro activa una vista que:

Google incluye esta opción en su menú oculto: tras hacer una búsqueda, hay una pestaña “Web” dentro de “Más”, que dispara el mismo parámetro.

No es una función pública, sino un comportamiento vinculado al parámetro udm . No está documentado ni garantizado por Google, por lo que su futuro es incierto .

La comunidad digital (y herramientas como Unfurl) ha explorado distintos valores del parámetro udm , descubriendo su correspondencia con filtros de búsqueda específicos:

Además, existen valores adicionales localizados en dominios europeos (como .co.uk , .es ) que habilitan filtros como trenes, alojamiento, vuelos, etc.

Adicionar udm=14 simplemente solicita la categoría “Web” — la interfaz de siempre sin añadidos.

Al eliminar resúmenes automáticos, banners y paneles, el usuario accede directamente a los enlaces originales, lo que favorece fuentes más específicas, contenido actual o especializado, y minimiza distorsiones.

Con menos elementos gráficos y scripts adicionales, la página se carga más velozmente y consume menos datos. Ideal en conexiones lentas o dispositivos con recursos limitados.

Muchos especialistas en SEO y documentación técnica extrañan los resultados “ten azul links”: ya no hay paneles informativos o contenidos promocionados que desvíen la atención.

Aunque Google sigue recolectando datos, eludir secciones IA y anuncios puede reducir la superficie de seguimiento comportamental y publicidad personalizada.

Menú de configuración de buscador permite añadir este tipo de motor personalizado (aunque con interfaces variantes).

Desde GitHub u otras fuentes, se puede instalar un userscript que añada &udm=14 automáticamente a cualquier búsquedas.

En foros como Reddit, los profesionales celebran esta alternativa. Un “tip-of-the-hat” en r/LifeProTips (más de 5.000 votos):

“The results are fascinating. It’s essentially Google, minus the crap… It looks like the Google we learned to love in the early 2000s”.