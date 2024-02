Manual de estrategias de SEO 2024: 11 tácticas comprobadas para dominar eventos en vivo de un solo día (como los Oscar y el Super Bowl)

Planificar y prepararse minuciosamente para eventos culturales importantes como el Super Bowl o los Oscar (Premios de la Academia) es clave para generar un tráfico de búsqueda y una participación significativos. Algunos de estos eventos alcanzan +100 millones de búsquedas en un par de días.

Planificar su estrategia de SEO para este tipo de eventos es crucial para cualquier editor. Estos eventos ofrecen una oportunidad única para captar grandes volúmenes de tráfico orgánico, atraer a una audiencia más amplia y mejorar la visibilidad en línea. La clave del éxito radica en una planificación meticulosa, la colaboración en equipo, una ejecución ágil y un análisis profundo.

A medida que nos sumergimos en la edición 2024 de nuestra guía, «11 pasos de SEO para optimizar cualquier evento de un solo día», desarrollaremos una hoja de ruta estratégica adaptada a estas ocasiones de alto impacto. Esta guía completa está diseñada para guiarlo a través de los matices del SEO basado en eventos, desde el análisis de datos históricos y el pronóstico de tendencias hasta la optimización de contenido en tiempo real y el análisis posterior al evento. Ya sea que sea un profesional experimentado en SEO o recién esté comenzando, estos pasos prácticos le brindarán el conocimiento para aprovechar estos eventos de manera efectiva, garantizando que su contenido resuene en la audiencia y ocupe un lugar más alto en los resultados de búsqueda.

La optimización de eventos de un solo día se puede resumir en las siguientes 4 fases y 11 pasos:

Los datos del año pasado tienen 3 partes; 1) desempeño propio 2) Competidores y sitios con mejor ranking y 3) Interés de búsqueda el año pasado

notará que el Super Bowl está ganando más popularidad mientras que los Oscar están perdiendo gradualmente el interés de búsqueda. Asegúrese de seleccionar el tema/entidad, no el término de búsqueda.

revise los análisis (Google Analytics, Chartbeat, etc.) para conocer los artículos con mejor rendimiento sobre el tráfico de búsqueda total y orgánico.

​Cada evento tiene sus propias palabras clave y tendencias adyacentes; Estas son palabras clave que pueden no estar directamente relacionadas con el evento, pero que definitivamente aumentan el interés de búsqueda debido al evento.

Trajes, camisetas, etc. del Super Bowl.

Las mejores recetas, comida, snacks, etc. del Super Bowl.

La lista de ganadores deberá volver a publicarse la mañana siguiente al evento, alrededor de las 8 a.m.

Algunos artículos deberían volver a publicarse al día siguiente del evento. Para eventos de alta cobertura, la frescura es un factor muy importante; lo más probable es que Google no muestre muchas historias recientes.

Predicciones de eventos, probabilidades, boletas, etc.

Analice la distribución de su contenido a otras marcas hermanas (mismo idioma) y el contenido distribuido traducido para llenar todos los vacíos que no se pueden escribir localmente.

La única excepción si otra entidad se vuelve muy importante, por ejemplo, el incidente de la bofetada de Chris Rock y Will Smith se volvió más popular que los propios Oscar.

La página de inicio principal podría ser una página de inicio de evento personalizada o simplemente la página de etiquetas del evento, pero no pueden ser ambas.

Optimice todos los elementos de SEO, como el título de SEO, etc., y los elementos detrás de escena, como canónicos, og:título e imagen.

Nota: lo más probable es que la página de inicio principal no reciba mucho tráfico ya que el evento activará QDF (la consulta merece actualización) y la mayoría de los resultados serán artículos nuevos además de la página de inicio oficial del evento y las cuentas de redes sociales oficiales del evento; El objetivo principal es distribuir enlaces desde la página de inicio a los artículos enumerados en la página de destino.

Es esencial incluir siempre temas de tendencia con palabra clave principal para maximizar el alcance (Oscar AAAA + [Celebridad], Super Bowl + Nombre del equipo, etc.).

Consejo profesional: utilice siempre títulos/títulos de 2 partes: una parte genera clasificaciones y la otra genera clics. Si no clasifica, no obtendrá clics, pero si clasifica y su título no es atractivo, eventualmente perderá su lugar en la clasificación con bastante rapidez.

Ejemplo: Ganadores del Oscar AAAA: [Celebridad] abandona la fiesta enojada después de…