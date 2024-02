Tutorial de OpenAI Whisper: creación de la API OpenAI Whisper en un contenedor Docker

Whisper es un innovador sistema de reconocimiento de voz de OpenAI , elaborado por expertos a partir de 680.000 horas de datos multilingües y multitarea obtenidos en la web. Este amplio conjunto de datos dota a Whisper de una resistencia incomparable a los acentos, el ruido de fondo y la jerga técnica. También admite la transcripción en numerosos idiomas, lo que facilita traducciones fluidas al inglés. OpenAI proporciona acceso a los modelos y códigos de Whisper, lo que sirve como una base sólida para que los desarrolladores ingeniosos creen ingeniosas aplicaciones OpenAI Whisper e impulsen el dominio del reconocimiento de voz a nuevas alturas.

En el Dockerfile agregaremos las siguientes líneas: